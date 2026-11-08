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A Forma-1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen gratulált a magyar válogatott védőnek, mert ha valaki, ő pontosan tudja, milyen sok idő telt el 2015-óta. Orbán Willi ugyanis már a 400. mérkőzését játszotta az RB Leipzig színeiben.

Mérföldkőhöz érkezett Lipcsében a magyar labdarúgó-válogatott védője, Orbán Willi: 400. mérkőzését játszotta az RB Leipzig színeiben. Az Augsburg ellen 5-2-re megnyert Bundesliga-találkozón mindenki a 34 éves labdarúgót ünnepelte – aki még a Forma-1 négyszeres világbajnokától, Max Verstappentől is kapott üzenetet.

Orbán Willi 400. mérkőzését játszotta az RB Leipzig színeiben
Orbán Willi 400. mérkőzését játszotta az RB Leipzig színeiben
Fotó: RB Leipzig
  • RB Leipzig-Augsburg (Bundesliga)
  • 5-2

Orbán Willi már több mint 10 éve, 2015 óta az RB Leipzig labdarúgója. A magyar válogatott védő Német Kupát és Szuperkupát is nyert már a csapattal, az Augsburg elleni pedig már a 400. mérkőzése volt a klub színeiben.

Orbán óriási tapsvihar közepette hagyta el a pályát, amikor lecserélték, majd a lefújás után is mindenki őt ünnepelte.

Orbán Willinek üzent Max Verstappen

A lipcsei klub hivatalos honlapja egy videóban mutatta be a 72-szeres magyar válogatott védő legszebb pillanatait. Sőt, a Red Bull-család tagjaként még a Forma-1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen is üzent neki.

Kedves Willi, gratulálok ehhez a jubileumhoz. 2015-ben, amikor az első mérkőzésedet játszottad Lipcsében, én akkor mutatkoztam be a Forma-1-ben. Ha valaki, én pontosan tudom, milyen hosszú idő telt el azóta. Remélem, a következő évben találkozunk majd egy futamon, nagy szeretettel várunk. Addig is a legjobbakat kívánom neked 

– fogalmazott a jelenleg az F1-es Brazil Nagydíjon versenyző pilóta.

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