Mérföldkőhöz érkezett Lipcsében a magyar labdarúgó-válogatott védője, Orbán Willi: 400. mérkőzését játszotta az RB Leipzig színeiben. Az Augsburg ellen 5-2-re megnyert Bundesliga-találkozón mindenki a 34 éves labdarúgót ünnepelte – aki még a Forma-1 négyszeres világbajnokától, Max Verstappentől is kapott üzenetet.

Orbán Willi 400. mérkőzését játszotta az RB Leipzig színeiben

Fotó: RB Leipzig

RB Leipzig-Augsburg (Bundesliga)

5-2

Orbán Willi már több mint 10 éve, 2015 óta az RB Leipzig labdarúgója. A magyar válogatott védő Német Kupát és Szuperkupát is nyert már a csapattal, az Augsburg elleni pedig már a 400. mérkőzése volt a klub színeiben.

Orbán óriási tapsvihar közepette hagyta el a pályát, amikor lecserélték, majd a lefújás után is mindenki őt ünnepelte.

Orbán Willinek üzent Max Verstappen

A lipcsei klub hivatalos honlapja egy videóban mutatta be a 72-szeres magyar válogatott védő legszebb pillanatait. Sőt, a Red Bull-család tagjaként még a Forma-1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen is üzent neki.

Kedves Willi, gratulálok ehhez a jubileumhoz. 2015-ben, amikor az első mérkőzésedet játszottad Lipcsében, én akkor mutatkoztam be a Forma-1-ben. Ha valaki, én pontosan tudom, milyen hosszú idő telt el azóta. Remélem, a következő évben találkozunk majd egy futamon, nagy szeretettel várunk. Addig is a legjobbakat kívánom neked

– fogalmazott a jelenleg az F1-es Brazil Nagydíjon versenyző pilóta.