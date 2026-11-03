Ahogy azt korábban megírtuk, meghalt Jesús de Miguel labdarúgó, aki a Tenerife–Andorra spanyol másodosztályú mérkőzésen egy ütközés következtében esett össze, és szívleállást szenvedett. Bár a mentőknek még sikerült újraéleszteniük, a Tenerife 30 éves támadója a kórházban elhunyt. A Tenerife támadóját valósággal letarolta az Andorra kapusa, Jesús Owono, aki térddel kőkeményen beleszállt Jesús de Miguel mellkasába. A 30 éves csatár ezt követően elterült a gyepen, a pályára rohanó orvosi stáb pedig azonnal megkezdte az életmentést.
Az első sajtóhírek még arról szóltak, hogy a labdarúgót a kórházba szállítás közben sikerült újraéleszteni, állapota stabilizálódott, és önállóan lélegzik. A klub azonban kedden hajnalban már sokkal aggasztóbb hírt közölt: Jesús de Miguel november 3-án, kedden reggel 8 órakor elhunyt.
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Jesús de Miguel halálhíre heves reakciókat váltott ki a közösségi médiában, ahol egyes felhasználók az Andorra kapusát vették célba a történtek miatt. A támadások azonban Michel Owonót is elérték, aki a Can Vidalet labdarúgója, és ugyanazt a vezetéknevet viseli, mint az Andorra kapusa. Mindez annak ellenére történt, hogy Michel Owono nem vett részt a mérkőzésen, és semmilyen köze nincs a történtekhez.
A hozzá érkező üzenetek nagy száma miatt Michel Owono közleményt adott ki, amelyben nyilvánosan elítélte a támadásokat, és részvétét fejezte ki Jesús de Miguel hozzátartozóinak. A védő elmondta, hogy egy személyazonossággal kapcsolatos félreértés miatt rasszista megnyilvánulások, sértések és fenyegetések áldozatává vált. Egyúttal azt is kifogásolta, hogy a gyűlöletnek és a diszkriminációnak egyáltalán helye lehet a labdarúgás világában.
Eközben Jesús Owono, az Andorra kapusa szintén fenyegető üzeneteket kapott a történtek után, ezért megszüntette közösségimédia-profiljai elérhetőségét. A Magyar Nemzet az EFE hírügynökségre és a spanyol közszolgálati televízióra hivatkozva azt írja, hogy a rendőrség emberölési ügyekkel foglalkozó csoportja nyomozást indított a tragédia miatt.
A hatóságoknak azt kell megállapítaniuk, hogy a végzetes ütközés során történt-e olyan gondatlan cselekmény, amely büntetőjogi felelősséget alapozhat meg. A súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés egytől négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A nyomozás megindítása önmagában nem jelenti Jesús Owono büntetőjogi felelősségének megállapítását. A spanyol hatóságok minden nem természetes haláleset körülményeit hivatalból vizsgálják.
A 25 éves kapus egyelőre nem szólalt meg a tragikus haláleset óta, klubja azonban kiadott egy közleményt, amelyben együttérzését fejezte ki az elhunyt családjával, a Tenerife csapatával, valamint mindazokkal, akik közel álltak a játékoshoz. Kiemelték, hogy a tragédia az egész klubot mélyen megrázta, és már az első pillanattól kapcsolatban állnak a tenerifei együttessel, hogy minden szükséges támogatást megadjanak számára.
Az FC Andorra közölte, hogy a segítségnyújtás érdekében a La Ligával, Andorra kormányával és az illetékes szervezetekkel is kapcsolatban áll. Egyúttal kezdeményezte az RCD Mallorca elleni következő bajnoki mérkőzés elhalasztását, arra hivatkozva, hogy a kialakult gyászhelyzetben a tiszteletnek és az érintettek támogatásának kell elsőbbséget élveznie.
A klub hangsúlyozta, hogy Jesús de Miguel halála jelentős lelki megterhelést jelent a játékosok, a szakmai stáb és az egyesület valamennyi munkatársa számára. Ennek enyhítése érdekében pszichológiai segítséget biztosítanak mindazoknak, akiknek szükségük van rá.