A Premier League 10. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t a Selhurst Parkban, így a Konferencia-liga-címvédő dél-londoni csapat az utolsó helyre csúszott a Premier League-ben.

A Liverpool vasárnapi győzelme után kirúghatják a Crystal Palace edzőjét

Fotó: Henry Nicholls / AFP

A Crystal Palace legutóbb 2017 decemberében állt az utolsó helyen a Premier League-ben.

Az angol bajnokság idei szezonjában még nem volt edzőváltás, azonban Szoboszlaiék vasárnapi győzelme után a francia Pierre Sage-t bármelyik pillanatban meneszthetik a Crystal Palace kispadjáról.

Szoboszlaiék sikere után kirúghatják a Palace edzőjét

A vasárnapi vereséget követő sajtótájékoztatón Sage hangsúlyozta, hogy a gyengébb eredmények ellenére továbbra is élvezi a Premier League-ben végzett munkáját.

„Számomra ez nem olyan, mintha egy álomból hirtelen rémálom lett volna. Egyszerűen a munkámra és az előttem álló feladatokra összpontosítok. Megoldást kell találnom. Nagyon boldog voltam, amikor aláírtam a szerződésemet, és csatlakozhattam ehhez a klubhoz, de az eredményeink jelenleg nem felelnek meg az elvárásoknak” – idézi a The Athletic a francia edzőt.

Tudom, hogy bizonyos területeken még többet kell tennem, különösen a játékrendszerünket és a játékfelfogásunkat illetően, hogy változtassunk ezen a helyzeten. Tisztában vagyok azzal, milyen fontos egy klub számára a Premier League-ben maradás. Ezt nem kell senkinek bizonygatnom. Végzem a munkámat. Ha a munkám a legjobb módja annak, hogy meggyőzzem az embereket, akkor egyszerűen hinniük kell benne. Ha viszont nem így gondolják, akkor majd meghozzák a döntésüket”

– tette hozzá Pierre Sage.

A 47 éves francia szakember az előző szezonban a francia bajnokságban szereplő Lens edzője volt. Irányításával a csapat a Bajnokok Ligája-szereplést érő második helyen végzett a Ligue 1-ben, emellett pedig megnyerte a Francia Kupát is.

A remek előző idény után Pierre Sage a nyáron távozó Oliver Glasnert váltotta a Palace kispadján, az eredmények azonban egyelőre elmaradnak. A francia szakember irányításával a dél-londoni csapat tíz mérkőzésből mindössze kettőt nyert meg a Premier League-ben, egyszer döntetlent játszott, hétszer pedig kikapott. A pontátlaga mindössze 0,70.