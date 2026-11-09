Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Crystal Palace újabb vereségével a Premier League utolsó helyére csúszott, így egyre nagyobb nyomás nehezedik Pierre Sage vezetőedzőre. A Liverpool elleni 3–1-es kudarc után már a menesztéséről írnak Angliában, a Palace vezetősége pedig állítólag már meg is találta a francia szakember lehetséges utódját, a korábbi Brentford- és Tottenham-edző Thomas Frank személyében.

A Premier League 10. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t a Selhurst Parkban, így a Konferencia-liga-címvédő dél-londoni csapat az utolsó helyre csúszott a Premier League-ben.

A Liverpool vasárnapi győzelme után kirúghatják a Crystal Palace edzőjét
A Liverpool vasárnapi győzelme után kirúghatják a Crystal Palace edzőjét
Fotó: Henry Nicholls / AFP
  • A Crystal Palace legutóbb 2017 decemberében állt az utolsó helyen a Premier League-ben.

Az angol bajnokság idei szezonjában még nem volt edzőváltás, azonban Szoboszlaiék vasárnapi győzelme után a francia Pierre Sage-t bármelyik pillanatban meneszthetik a Crystal Palace kispadjáról.

Szoboszlaiék sikere után kirúghatják a Palace edzőjét

A vasárnapi vereséget követő sajtótájékoztatón Sage hangsúlyozta, hogy a gyengébb eredmények ellenére továbbra is élvezi a Premier League-ben végzett munkáját.

„Számomra ez nem olyan, mintha egy álomból hirtelen rémálom lett volna. Egyszerűen a munkámra és az előttem álló feladatokra összpontosítok. Megoldást kell találnom. Nagyon boldog voltam, amikor aláírtam a szerződésemet, és csatlakozhattam ehhez a klubhoz, de az eredményeink jelenleg nem felelnek meg az elvárásoknak” – idézi a The Athletic a francia edzőt.

Tudom, hogy bizonyos területeken még többet kell tennem, különösen a játékrendszerünket és a játékfelfogásunkat illetően, hogy változtassunk ezen a helyzeten. Tisztában vagyok azzal, milyen fontos egy klub számára a Premier League-ben maradás. Ezt nem kell senkinek bizonygatnom. Végzem a munkámat. Ha a munkám a legjobb módja annak, hogy meggyőzzem az embereket, akkor egyszerűen hinniük kell benne. Ha viszont nem így gondolják, akkor majd meghozzák a döntésüket”

 – tette hozzá Pierre Sage.

A 47 éves francia szakember az előző szezonban a francia bajnokságban szereplő Lens edzője volt. Irányításával a csapat a Bajnokok Ligája-szereplést érő második helyen végzett a Ligue 1-ben, emellett pedig megnyerte a Francia Kupát is.

A remek előző idény után Pierre Sage a nyáron távozó Oliver Glasnert váltotta a Palace kispadján, az eredmények azonban egyelőre elmaradnak. A francia szakember irányításával a dél-londoni csapat tíz mérkőzésből mindössze kettőt nyert meg a Premier League-ben, egyszer döntetlent játszott, hétszer pedig kikapott. A pontátlaga mindössze 0,70.

Crystal Palace's French manager Pierre Sage (C) looks on during the English Premier League football match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park in south London on November 8, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A francia Pierre Sage lehet a PL-szezon első kirúgott edzője
Fotó: Henry Nicholls / AFP

Angliában már kész tényként írnak a menesztéséről. A helyére Thomas Frank az első számú jelölt, aki hosszú éveken át irányította a Brentford csapatát. A dán szakember korábban hét évig volt a Brentford edzője. Irányításával a csapat története során először jutott fel a Premier League-be, majd a következő négy idényben is sikerült a legmagasabb osztályban tartania a klubot, mielőtt tavaly nyáron a Tottenhamhez szerződött.

A dán szakembernek Justin Cochrane és Chris Haslam voltak a segítői a Spursnél. Amennyiben a Palace kinevezi Franket, várhatóan mindketten vele tartanak majd.

Az egyeztetések már zajlanak a háttérben, a Crystal Palace-nál pedig abban bíznak, hogy a kéthetes válogatott szünet alatt sikerül gyorsan kinevezni az új vezetőedzőt.

 

Szóljon hozzá!