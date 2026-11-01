A Panathinaikosz–AEK Athén rangadón mindkét magyar légiós, Varga Barnabás és Vitális Milán is ott volt a vendégek kezdőcsapatában. Varga nemrég tért vissza combsérüléséből, és az előző bajnokin már gólt is szerzett, a hétközi, PAOK elleni Görög Kupa-mérkőzésen viszont nem lépett pályára, végig a kispadon maradt. Vitális ugyancsak pihenőt kapott a kupameccsen, így mindketten frissebben várhatták az athéni városi rangadót.

Varga Barnabás kezdőként lépett pályára a Panathinaikosz–AEK Athén rangadón

Fotó: AEK Athén/Facebook

Panathinaikosz–AEK Athén: Varga Barnabást kifütyülték

Villámrajtot vett a Panathinaikosz, amely már az első percben megszerezte a vezetést az AEK Athén elleni rangadón: Santino Andino előkészítése után Andrews Tetteh talált a kapuba (1-0). A 12. percben Varga Barnabás felé szállt egy hosszú indítás, ám a hazaiak kapusa ért oda hamarabb.

A magyar támadó ezután letámadta a kapust, majd a kirúgás pillanatában fellökte, amit a hazai közönség füttykoncerttel és bekiabálásokkal fogadott. Hangosan tüntettek Varga ellen.

Az első félidőben a Panathinaikosz volt aktívabb, a hazaiak több lövéssel is próbálkoztak, Andino pedig a kapufát is eltalálta. Újabb gól azonban nem született, így a csapatok 1–0-s hazai vezetéssel vonultak szünetre.

A második félidő elején rögtön lehetőség adódott az AEK Athén előtt, Mayer azonban borzasztóan találta el a labdát.

Az oldalvonal mellett Marko Nikolics vezetőedző szinte felrobbant az idegtől, és aligha nyugtatta meg, hogy néhány másodperccel később Andino góljával már 2–0-ra vezetett a Panathinaikosz.

A 70. percben felcsillant némi remény a vendégek előtt, Kangwa ugyanis szándékosan belerúgott Koitába. A játékvezető videózás után visszanézte az esetet, majd azonnal felmutatta a piros lapot. A kiállítás után valamelyest feljavult az AEK játéka, többet birtokolta a labdát, ám néhány kisebb lehetőségen kívül nem tudott komoly veszélyt kialakítani. Az utolsó percekben már nem változott az eredmény, így a Panathinaikosz 2–0-ra nyert, és 2025 májusa után ismét legyőzte az AEK Athént a görög bajnokságban.