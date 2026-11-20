Nyolc évre eltiltotta az Ecuadori Labdarúgó-szövetség (FEF) Jhon Michel Perlazát, aki egy októberi mérkőzésen kővel támadt az egyik partjelzőre. A Ciudad de Yantzaza játékosa olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy a játékvezető-asszisztensnek műtéti beavatkozásra volt szüksége.

A partjelző a támadás után

Fotó: eluniverso.com

Az eset október 17-én, a Ciudad de Yantzaza és a Río Aguarico FC harmadosztályú találkozóján történt. A 96. percben Perlaza a kispad mellől felkapott egy követ, majd arcon dobta vele a partjelzőként dolgozó Lenin Giovanni Ojeda Núñezt. A játékvezető a földre zuhant, a mérkőzést pedig azonnal félbeszakították.

Nyolc évre eltiltották a partjelzőre támadó focistát

A brutális támadás következtében Ojeda súlyos arcsérüléseket szenvedett, kórházba szállították, és meg kellett operálni. Az orvosok 60 napos munkaképtelenséget állapítottak meg nála.

Az El Universo beszámolója szerint az ecuadori szövetség fegyelmi bizottsága november 18-án hozta meg a végleges döntést: Perlazát 2034. október 19-ig minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől eltiltották. A szövetség ráadásul a FIFA-hoz fordul, hogy a büntetést az egész világra kiterjesszék.

A futballista korábbi klubja sem úszta meg a botrányt. A Ciudad de Yantzazát 2000 dollárra büntették, emellett meg kell térítenie a sérült partjelző 4369,73 dolláros orvosi költségeit. Az együttes ráadásul a következő három hazai mérkőzését sem rendezheti meg saját stadionjában.

A klub már korábban megvált Perlazától, az ecuadori játékvezetők érdekképviselete pedig büntetőjogi eljárást is kezdeményezett a támadás miatt.