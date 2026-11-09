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Edzőváltás mellett döntött az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő New York City FC, miután a csapat lemaradt a rájátszásról. Pascal Jansen, a Ferencváros korábbi vezetőedzője közel két év után távozik az amerikai klubtól, amely már meg is kezdte utódja keresését.

A New York City FC vasárnap bejelentette, hogy megválik Pascal Jansen vezetőedzőtől, miután a csapat a 2026-os idényben nem jutott be az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) rájátszásába.

Pascal Jansen a New York City FC és a Red Bull New York 2026. április 29-i mérkőzése előtt. HARRISON, NEW JERSEY - APRIL 29: Head coach Pascal Jansen of New York City FC looks on before the match against Red Bull New York at Sports Illustrated Stadium on April 29, 2026 in Harrison, New Jersey. Dustin Satloff/Getty Images/AFP (Photo by Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Pascal Jansen a New York City FC és a Red Bull New York 2026. április 29-i mérkőzése előtt
Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A New York-i együttes 42 ponttal a Keleti főcsoport 11. helyén zárta az alapszakaszt, így története során mindössze harmadik alkalommal maradt le a rájátszásról.

Todd Dunivant, a klub sportigazgatója közleményében megköszönte a holland szakember munkáját, és hangsúlyozta, hogy a döntést a szezon alapos értékelése előzte meg. Hozzátette, hogy a klub azonnal megkezdi az új vezetőedző keresését, miközben már a 2027-es idényre és új stadionjának megnyitására készül.

Pascal Jansen korábban a Ferencvárost is irányította

Az 53 éves holland szakember 2025 januárjában vette át a New York City FC irányítását Nick Cushing távozását követően. Ezt megelőzően a Ferencváros vezetőedzőjeként dolgozott, korábban pedig több idényen keresztül a holland AZ Alkmaar csapatát irányította.

Jansen első amerikai idényében a New York City FC az ötödik helyen végzett a Keleti főcsoportban, majd egészen a konferenciadöntőig jutott.

A holland edző irányításával a csapat valamennyi sorozatot figyelembe véve 34 győzelmet, 17 döntetlent és 32 vereséget könyvelhetett el.

Új korszakra készül az amerikai klub

Brad Sims, a New York City FC vezérigazgatója szintén megköszönte Jansen munkáját, ugyanakkor elismerte, hogy a rájátszásról való lemaradás csalódást jelentett a klub számára.

Hangsúlyozta, hogy a vezetőség továbbra is a legmagasabb szintű versenyzést és újabb trófeák megszerzését tűzte ki célul.

A New York City FC 2027. július 17-én tervezi megnyitni új, 25 ezer férőhelyes stadionját, az Etihad Parkot. A 2021-ben MLS-bajnoki címet szerző együttes eddig elsősorban a Yankee Stadiumban és a Citi Fielden rendezte hazai mérkőzéseit.

 

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