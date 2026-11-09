A New York City FC vasárnap bejelentette, hogy megválik Pascal Jansen vezetőedzőtől, miután a csapat a 2026-os idényben nem jutott be az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) rájátszásába.

Pascal Jansen a New York City FC és a Red Bull New York 2026. április 29-i mérkőzése előtt

Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A New York-i együttes 42 ponttal a Keleti főcsoport 11. helyén zárta az alapszakaszt, így története során mindössze harmadik alkalommal maradt le a rájátszásról.

Todd Dunivant, a klub sportigazgatója közleményében megköszönte a holland szakember munkáját, és hangsúlyozta, hogy a döntést a szezon alapos értékelése előzte meg. Hozzátette, hogy a klub azonnal megkezdi az új vezetőedző keresését, miközben már a 2027-es idényre és új stadionjának megnyitására készül.

Pascal Jansen korábban a Ferencvárost is irányította Az 53 éves holland szakember 2025 januárjában vette át a New York City FC irányítását Nick Cushing távozását követően. Ezt megelőzően a Ferencváros vezetőedzőjeként dolgozott, korábban pedig több idényen keresztül a holland AZ Alkmaar csapatát irányította. Jansen első amerikai idényében a New York City FC az ötödik helyen végzett a Keleti főcsoportban, majd egészen a konferenciadöntőig jutott. A holland edző irányításával a csapat valamennyi sorozatot figyelembe véve 34 győzelmet, 17 döntetlent és 32 vereséget könyvelhetett el.

Új korszakra készül az amerikai klub

Brad Sims, a New York City FC vezérigazgatója szintén megköszönte Jansen munkáját, ugyanakkor elismerte, hogy a rájátszásról való lemaradás csalódást jelentett a klub számára.

Hangsúlyozta, hogy a vezetőség továbbra is a legmagasabb szintű versenyzést és újabb trófeák megszerzését tűzte ki célul.

A New York City FC 2027. július 17-én tervezi megnyitni új, 25 ezer férőhelyes stadionját, az Etihad Parkot. A 2021-ben MLS-bajnoki címet szerző együttes eddig elsősorban a Yankee Stadiumban és a Citi Fielden rendezte hazai mérkőzéseit.