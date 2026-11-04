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A magyar válogatott újonca szeretné a legtöbbet kihozni magából a nemzeti csapatnál is. Pető Milán először el sem akarta hinni, hogy meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól, majd hatalmas boldogság lett úrrá rajta. Az örömhírt először az édesanyjával osztotta meg.

Gólveszélyes középpályást hívott meg Pető Milán személyében a magyar labdarúgó-válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány. A Paks 21 éves játékosa először el sem akarta hinni, hogy tényleg keretbe került, de örömöt és boldogságot érez emiatt. A hírt először az édesanyjának újságolta el, mert az édesapja nem vette fel a telefont.

Pető Milán a Paks labdarúgója
Pető Milán nem akarta elhinni, hogy meghívót kapott a magyar válogatottba
Fotó: Makovics Kornél

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:

  • Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
  • Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Három újonc is szerepel a magyar válogatott Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keretében. Marco Rossi szövetségi kapitány először szavaz bizalmat Pető Milánnak, Szendrei Ákosnak és Urblík Józsefnek. A 63 éves olasz szakember elmondta, most jött el az idő a meghívásukra.

Pető Milán nem akarta elhinni

Ami Petőt illeti, ő technikás, gyors, jó a hozzáállása abban az értelemben, hogy rögtön gólveszélyes, amint lehetősége nyílik rá

– fogalmazott a Paks labdarúgójáról Marco Rossi.

A 21 éves középpályás először el sem akarta hinni, hogy behívták a válogatottba. Őszinte örömöt és boldogságot érez emiatt.

A legelső Kovácsik Ádi volt, mert együtt jöttünk kocsival, utána anyukám volt, akit először felhívtam, mert apukám nem vette fel a telefont

– mesélte mosolyogva Pető Milán, hogy kinek újságolta el először a nagy hírt.

Szeretném megmutatni magam edzéseken, a legtöbbet kihozni belőle, és ha esetleg lehetőséget kapok a mérkőzésen, akkor mindent beletenni

– nyilatkozta válogatottbeli céljairól a Paks Instagram-oldalára feltöltött videóban a fiatal labdarúgó, aki a keret több tagját, Csongvai Áront, Tóth Balázst és Markgráf Ákost is személyesen ismeri.

 

 

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