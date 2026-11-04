Gólveszélyes középpályást hívott meg Pető Milán személyében a magyar labdarúgó-válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány. A Paks 21 éves játékosa először el sem akarta hinni, hogy tényleg keretbe került, de örömöt és boldogságot érez emiatt. A hírt először az édesanyjának újságolta el, mert az édesapja nem vette fel a telefont.

Pető Milán nem akarta elhinni, hogy meghívót kapott a magyar válogatottba

Fotó: Makovics Kornél

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Három újonc is szerepel a magyar válogatott Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keretében. Marco Rossi szövetségi kapitány először szavaz bizalmat Pető Milánnak, Szendrei Ákosnak és Urblík Józsefnek. A 63 éves olasz szakember elmondta, most jött el az idő a meghívásukra.

Pető Milán nem akarta elhinni

Ami Petőt illeti, ő technikás, gyors, jó a hozzáállása abban az értelemben, hogy rögtön gólveszélyes, amint lehetősége nyílik rá

– fogalmazott a Paks labdarúgójáról Marco Rossi.

A 21 éves középpályás először el sem akarta hinni, hogy behívták a válogatottba. Őszinte örömöt és boldogságot érez emiatt.

A legelső Kovácsik Ádi volt, mert együtt jöttünk kocsival, utána anyukám volt, akit először felhívtam, mert apukám nem vette fel a telefont

– mesélte mosolyogva Pető Milán, hogy kinek újságolta el először a nagy hírt.

Szeretném megmutatni magam edzéseken, a legtöbbet kihozni belőle, és ha esetleg lehetőséget kapok a mérkőzésen, akkor mindent beletenni

– nyilatkozta válogatottbeli céljairól a Paks Instagram-oldalára feltöltött videóban a fiatal labdarúgó, aki a keret több tagját, Csongvai Áront, Tóth Balázst és Markgráf Ákost is személyesen ismeri.