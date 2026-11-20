Súlyos vádak érték egészen fiatalon a nemzeti csapat újoncát, Pető Milánt. A 21 éves játékos a korábbi 14-szeres magyar válogatott labdarúgó, Pető Tamás fia, és pályafutása során többször is megkapta: a családi háttér miatt tart ott, ahol. A tehetséges középpályás szerint ezeket el kell viselni, ráadásul őt egyáltalán nem hatották meg ezek a rosszindulatú vélemények.

Pető Milán édesapja a korábbi magyar válogatott labdarúgó, Pető Tamás

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

Pető Milán: „Mindenkinek úgy vagyok meg, hogy Pető Tamás fia”

Pető Milán Hollandiában született, mert édesapja, Pető Tamás akkoriban a NAC Breda játékosa volt. A család később hazaköltözött, a fiatal labdarúgó pedig úgy nőtt fel, hogy mindenki a korábbi válogatott labdarúgó fiaként azonosította. A Paks 21 éves középpályása azt szeretné, ha ez megváltozna, márpedig a Georgia, valamint az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken ő is magára ölthette a címeres mezt.

Egyáltalán nem volt rám erőltetve az, hogy focizzak. Én szerettem magamtól is focizni, végig gyerekként is ez volt bennem, hogy én focista szeretnék lenni

– mesélte a gyerekkoráról a Paks FM adásában Pető Milán, aki arra is kitért, hogy egy ismert labdarúgó fiaként milyen nehéz feladat volt kialakítania a saját futballidentitását.

Rettentő nehéz, először is mindenkinek úgy vagyok meg, hogy Pető Tamás fia. Ezt szeretném, ha változna majd, ezért is dolgozom, hogy ne azt mondják, miatta, és a háttér miatt van az egész. Ez is egy motiváció.

A 21 éves válogatott labdarúgó elmondta, sokszor kapta meg már egészen fiatalon azt, hogy az édesapja miatt tart ott, ahol.

Ezzel együtt kell élni, ezt el kell viselni. Úgy gondolom, hogy ez engem nem annyira hatott meg

– fogalmazott Pető Milán, aki egyébként sosem akart együtt dolgozni a pályafutása után edzői karrierbe kezdett édesapjával, mert tudta, hogy sokkal szigorúbb lesz vele.

Végül ez sajnos bekövetkezett, hogy ő lett az edzőm, nem is volt egyszerű időszak. Azt sajnálom, hogy az irányítása alatt nem sikerült úgy teljesíteni, most kijött a lépés, ott nem jött ki. Nem volt egyszerű, de nagyon sokat tanultam belőle

– emlékezett vissza az édesapjával közös munkára a Paks középpályása.