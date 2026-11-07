A Paks-Zalaegerszeg meccsen már a 4. percben vezetést szerzett Bognár György együttese Pető Milán révén.

Pető Milánnak remek szezonja van a Paks csapatánál

Fotó: Paksi FC/Facebook

Paks-Zalaegerszeg: Pető Milán védhetetlen szabadrúgásgólja

A 21 éves középpályás állt a labda mögé, miután 18 méterre a ZTE kapujától szabadrúgást kapott a Paks. A fiatal játékos ennél tökéletesebben el sem találhatta volna a labdát, amely a felsőlécről vágódott a hálóba az életerős és tűpontos lövést követően. A csodás gólt jól jellemzi, hogy a vendégek kapusa, Gundel-Takács Bence mozdulni se tudott a labdára.

Pető Milánnak remek szezonja van az NB I-ben, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi be is hívta őt a keretbe a novemberi Nemzetek Ligája-meccsekre. A Paks tehetsége először nem akarta elhinni, hogy meghívót kapott, de természetesen szeretné jó játékkal letenni a névjegyét a nemzeti csapatban.

Visszatérve a Paks-Zalaegerszeg meccshez, a szünetig újabb gól nem esett, Pető remekbe szabott találatával 1-0-ra vezetett a hazai csapat. Bár a második félidőben Fernando Vera révén egyenlíteni tudtak a vendégek, a 86. percben Pető duplázni tudott – beállítva ezzel a 2-1-es végeredményt. A Paks egyébként emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, miután a 91. percben Kinyik Ákos piros lapot kapott.