Pinezits Máté távozott az MTK Budapest vezetőedzői posztjáról – jelentette be kedden a fővárosi klub. A kék-fehérek szakmai stábjából Lednitzky András asszisztens edző is távozik, az új vezetőedző személyéről pedig egyelőre nem közölt részleteket az egyesület. Addig Kanta József irányítja a csapat felkészítését.

Pinezits Máté távozott az MTK éléről Fotó: MTK

Pinezits Máté távozott, Kanta József vette át ideiglenesen az MTK-t

Az edzőváltás az MTK gyengébb eredménysora után következett be. A fővárosi együttes 12 forduló alatt 12 pontot szerzett, három győzelem és három döntetlen mellett hatszor vereséget szenvedett, így jelenleg a tabella 10. helyén áll az NB I-ben. A csapat a legutóbbi hat bajnokijából ötöt elveszített, legutóbb pedig 3–0-ra kapott ki a Zalaegerszeg otthonában. Pinezits Máté a ZTE elleni vereséget követően magára vállalta a felelősséget a csapat teljesítményéért. Nem sokkal később megszületett a döntés a szakember távozásáról. A 42 éves edző 29 tétmérkőzésen irányította az MTK-t, ezeken átlagosan 1,1 pontot szerzett mérkőzésenként.

A klub egyelőre nem árulta el, ki lehet Pinezits Máté hosszú távú utódja. Hivatalosan mindössze annyit közöltek, hogy az új vezetőedző személyéről később adnak tájékoztatást. Addig a korábbi MTK-játékos, a szakmai stábban eddig is dolgozó Kanta József készíti fel az együttest.

Kanta várhatóan már a következő bajnoki mérkőzésen is a kispadon ül: az MTK szombaton 16.45-kor az újonc Kispest-Honvédot fogadja. A találkozó különösen fontos lehet a kék-fehérek számára, hiszen a csapat jelenleg közvetlenül a veszélyzóna közelében áll.