A francia bajnokság 11. fordulójában a PSG hátrányból fordított a Nice otthonában, a 21 éves Désiré Doué a 32. percben szerzett góljával 2–1-es vezetéshez juttatta csapatát. A fiatal támadó öröme azonban nem tartott sokáig: hét perccel később egy ártalmatlannak tűnő játékhelyzetben rosszul mozdult, a jobb térde természetellenesen megcsavarodott, ő pedig azonnal a földre rogyott.
Súlyosan megsérült a PSG sztárja
Doué láthatóan hatalmas fájdalmakat élt át, végül hordágyon, sírva hagyta el a játékteret, miközben a két csapat szurkolói tapssal biztatták. A sérülés súlyosságát egyelőre nem sikerült pontosan megállapítani, ám a francia sajtó szerint a PSG-nél keresztszalag-szakadástól tartanak.
„Meg kell várnunk a holnapi orvosi vizsgálatokat, de egyértelműen súlyos sérülésről van szó” – idézte Luis Enrique vezetőedzőt a Reuters.
Videón a sérülés:
Az eset különösen érzékenyen érintheti a párizsiakat, hiszen alig egy hónapja Khvicha Kvaratskhelia is keresztszalag-szakadást szenvedett. A Paris Saint-Germain így rövid időn belül második meghatározó támadóját veszítheti el hosszabb időre.
Doué sérülésének pontos természetére a vasárnapra tervezett MRI-vizsgálat adhat választ.