A francia bajnokság 11. fordulójában a PSG hátrányból fordított a Nice otthonában, a 21 éves Désiré Doué a 32. percben szerzett góljával 2–1-es vezetéshez juttatta csapatát. A fiatal támadó öröme azonban nem tartott sokáig: hét perccel később egy ártalmatlannak tűnő játékhelyzetben rosszul mozdult, a jobb térde természetellenesen megcsavarodott, ő pedig azonnal a földre rogyott.

Nagyon úgy néz ki, hogy Désiré Douét sokáig nélkülöznie kell a PSG-nek

Fotó: Valery Hache/AFP

Súlyosan megsérült a PSG sztárja

Doué láthatóan hatalmas fájdalmakat élt át, végül hordágyon, sírva hagyta el a játékteret, miközben a két csapat szurkolói tapssal biztatták. A sérülés súlyosságát egyelőre nem sikerült pontosan megállapítani, ám a francia sajtó szerint a PSG-nél keresztszalag-szakadástól tartanak.

„Meg kell várnunk a holnapi orvosi vizsgálatokat, de egyértelműen súlyos sérülésről van szó” – idézte Luis Enrique vezetőedzőt a Reuters.

Videón a sérülés:

Désiré Doué pasó del gol a la camilla en cuestión de minutos. El delantero del PSG marcó ante el Niza y salió entre lágrimas tras lesionarse la rodilla. París ganó 3-2; el alcance de la lesión aún no está confirmado. Suscríbete a nuestro boletín. Link en bio. https://t.co/W6B7IZhVfT — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) November 21, 2026

Az eset különösen érzékenyen érintheti a párizsiakat, hiszen alig egy hónapja Khvicha Kvaratskhelia is keresztszalag-szakadást szenvedett. A Paris Saint-Germain így rövid időn belül második meghatározó támadóját veszítheti el hosszabb időre.

Doué sérülésének pontos természetére a vasárnapra tervezett MRI-vizsgálat adhat választ.