A magyar labdarúgó-bajnokság vasárnapi programját a Puskás Akadémia–DVSC rangadó nyitotta meg a Pancho Arénában. A 12. forduló előtt a felcsútiak 21 ponttal, az ETO-val azonos pontszámmal vezették a tabellát, míg a Debrecen 16 ponttal az ötödik helyről várta az összecsapást. A Loki ráadásul jó idegenbeli formában érkezett Felcsútra: augusztus óta nem szenvedett vereséget vendégként, többek között Pakson és a Honvéd otthonában is győzni tudott, a Ferencváros ellen pedig pontot szerzett. A Puskás számára ugyanakkor különösen fontos volt a javítás, hiszen az előző bajnoki fordulóban hazai pályán kapott ki a Nyíregyházától.

Dzsudzsák Balázs kezdőként lepett pályára a Puskás Akadémia–DVSC rangadón Fotó: MARTIN SYLVEST / Ritzau Scanpix

Puskás Akadémia–DVSC: a kiállítás után eldöntötte a meccset a Loki

A mérkőzést aktívabban kezdte a DVSC. Már a második percben veszélyeztettek a vendégek: Dzsudzsák Balázs szöglete után Lang Ádám fejelt a jobb alsó sarok irányába, ám Ormonde-Ottewill a gólvonal közeléből tisztázni tudott. Nem sokkal később Szendrei Norbert két hazai védőn is átverekedte magát, de Kern az utolsó pillanatban becsúszva mentett előle.

A Puskás Akadémia sem maradt helyzet nélkül, a negyedik percben Golla indítása után Nagy Zsolt tört be a tizenhatoson belülre, lövése azonban nem okozott komoly gondot Andreevnek.

A hetedik percben aztán megszerezte a vezetést a Debrecen: Dzsudzsák nagy bedobást követően Hofmann csúsztatta tovább a labdát, Boskovic pedig négy méterről a bal alsó sarokba fejelt, ezzel 1–0-s előnyhöz juttatva a Lokit.

A 22. percben Dzsudzsák beadása után Hofmann maradt üresen a hosszú saroknál, fejese azonban nem okozott gondot Lehoczkynak. Nem sokkal később Nagy Zsolt került helyzetbe, és a felső lécet találta el, ám az asszisztens már az akció közben lest jelzett.

A 33. percben Nagy Zsolt fejese még nem hozott gólt, Andreev szögletre mentett, öt perccel később azonban már egyenlített a Puskás Akadémia. A Dárdai után lecsorgó labdára Németh András érkezett, és 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

A fordulást követően mindkét edző változtatott a kereteken. A második félidő elején aztán a feszültség is nőtt a pályán, egy kisebb kakaskodás alakult ki a játékosok között, de a játékvezető hamar rendezte a helyzetet.

A 74. percben emberhátrányba került a Puskás Akadémia, miután Ormonde-Ottewill a tizenhatos oldalvonala mellett szabálytalankodott Kocsis Dominikkal szemben. A hazai védő megkapta második sárga lapját, így kiállította a játékvezető, az ítéletet pedig hosszasan reklamálta.

A hajrában kihasználta emberelőnyét a DVSC: a 85. percben Patai ívelése után Hofmann fejelt vissza középre, Batik Bence pedig közelről a kapuba kotorta a labdát, ezzel 2–1-re alakítva az állást. Néhány perccel később Baldoni is betalált, és beállította az 1–3-as végeredményt.