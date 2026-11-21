A labdarúgó NB I 14. fordulójának szombati nyitó mérkőzésén a listavezető Puskás Akadémia a tabella tizedik helyén álló MTK Budapestet fogadta a Pancho Arénában. A találkozó különlegességét az adta, hogy a fővárosiak kispadján először ült vezetőedzőként a hét közben kinevezett Szabics Imre, aki korábban a Fehérvár irányításával már szerzett tapasztalatot az élvonalban.

Az MTK nyerni tudott a Puskás Akadémia otthonában

Fotó: mtkbudapest.hu

A két csapat közelmúltbeli eredményei a felcsútiak mellett szóltak, akik az előző 11 egymás elleni bajnoki mérkőzésükön veretlenek maradtak. A Puskás Akadémia ugyanakkor hazai pályán meglehetősen gyengén szerepelt az idényben, hat találkozójából négyet elveszített, miközben az MTK vendégként még egyetlen győzelmet sem aratott.

A mérkőzést meglepően bátran kezdte Szabics együttese, amely agresszív letámadással már az első percekben komoly nyomást helyezett a hazaiakra. Jurek Gábor többször is veszélyeztetett, a 18. percben pedig Kata Mihály került hatalmas helyzetbe, ám ahelyett, hogy a mellette érkező társához passzolt volna, maga próbálkozott, és végül szerelték. Nem sokkal később Szuhodovszki Soma távoli lövését Lehoczki Bence bravúrral hárította.

A kihagyott lehetőségek hamar megbosszulták magukat. A 22. percben a Puskás Akadémia első igazán veszélyes kontrából megszerezte a vezetést: Nagy Zsolt indításával Dárdai Palkó lépett ki, majd 16 méterről higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (1–0).

A gól ellenére továbbra is az MTK futballozott kezdeményezőbben, ám a szünetig nem tudta feltörni a hazai védelmet, így Babó Levente együttese egygólos előnnyel vonulhatott az öltözőbe.

Emberhátrányba került a Puskás Akadémia, fordított az MTK

A második félidő elején aztán megtört a felcsútiak ellenállása. Az 55. percben Wojciech Golla elhibázott felszabadítására Komáromi György csapott le, majd középre gurított, az érkező Nyers Ádám pedig három méterről a kapuba belsőzött (1–1).

A bekapott gól után a Puskás Akadémia hármas cserével próbált frissíteni, ám a folytatásban is a vendégek akarata érvényesült. Az MTK hosszabb időszakokra beszorította ellenfelét, a hazaiak védelme pedig egyre nehezebben birkózott meg a fővárosiak támadásaival.

A 71. percben aztán újabb fordulat következett: Kerezsi Zalán tört be a tizenhatoson belülre, Golla pedig durván rálépett a lábára. Zimmermann Márió játékvezető a VAR segítségével visszanézte az esetet, majd büntetőt ítélt az MTK javára, a szabálytalankodó lengyel védőt pedig kiállította. A labda mögé Jurek Gábor állt, aki a 75. percben védhetetlenül a bal felső sarokba bombázott, ezzel a vendégek megfordították az állást (1–2).

A Puskás Akadémia így az utolsó negyedórának egygólos hátrányban, ráadásul tíz emberrel vágott neki.