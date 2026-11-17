Napra pontosan húsz évvel ezelőtt, 2006. november 17-én hunyt el Puskás Ferenc, a magyar labdarúgás történetének egyik legkiemelkedőbb alakja. Az Aranycsapat legendás kapitánya 79 éves korában távozott, de páratlan pályafutásával örökre beírta magát a futballtörténelembe. Az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes klasszis nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon hatalmas tiszteletnek örvendett, emlékét pedig két évtizeddel a halála után is őrzik a futballszeretők.
Puskás Ferenc neve örökre összeforrt a magyar futball történetével
Puskás Ferenc neve egyet jelent a magyar labdarúgás aranykorával. A Száguldó Őrnagy becenéven ismert támadó már fiatalon kitűnt kivételes tehetségével, gólerős játékával és utánozhatatlan bal lábával. Pályafutását a Kispest együttesében kezdte, majd a Budapest Honvéd meghatározó játékosává vált. A magyar bajnokságban öt alkalommal ünnepelhetett bajnoki címet, négyszer pedig a góllövőlista élén végzett.
A klubfutballban elért sikerei mellett a magyar válogatottban nyújtott teljesítménye tette igazán világhírűvé. Puskás Ferenc 85 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, ezeken a találkozókon pedig egészen elképesztő módon 84 gólt szerzett. Az Aranycsapat kapitányaként meghatározó szerepet játszott abban, hogy Magyarország az 1950-es években a világ egyik legerősebb labdarúgó-válogatottjával büszkélkedhetett.
Az 1952-es helsinki olimpián aranyéremig vezette a magyar együttest, amely a döntőben Jugoszláviát győzte le 2:0-ra. Két évvel később az 1954-es svájci világbajnokságon is a végső győzelem egyik legnagyobb esélyesének számított a magyar csapat, amely végül ezüstérmet szerzett, miután a döntőben 3:2-re kikapott az NSZK válogatottjától.
Puskás pályafutásának egyik legemlékezetesebb pillanata az 1953. november 25-én rendezett, Anglia elleni történelmi mérkőzés volt. A magyar válogatott a Wembley Stadionban 6:3-ra győzte le az angolokat, a legendás támadó pedig két góllal járult hozzá a sikerhez. A találkozó nem véletlenül vonult be az Évszázad Mérkőzése néven a futballtörténelembe: a magyarok játéka az egész világot lenyűgözte.
A londoni összecsapás egyik leghíresebb jelenete szintén Puskás nevéhez fűződik. A magyar klasszis egy látványos visszahúzós csellel becsapta az angol védőt, majd közelről a kapuba lőtt. A mozdulat évtizedekkel később is a magyar labdarúgás egyik legismertebb pillanatának számít.
Puskás Ferenc és a Real Madrid
Puskás Ferenc pályafutása azonban az Aranycsapat korszakának lezárultával sem ért véget. Az 1956-os forradalom után külföldön maradt, majd 1958-ban, 31 évesen a Real Madridhoz szerződött. Sokan kételkedtek abban, hogy ennyi idősen, hosszabb kihagyás után ismét a világ élvonalába kerülhet, a magyar támadó azonban minden várakozást felülmúlt. A spanyol fővárosban újabb legendás időszak következett. Puskás a Real Madrid játékosaként három alkalommal hódította el a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, emellett többszörös spanyol bajnok és gólkirály lett. A madridi szurkolók Pancho becenéven emlegették, és hamar a klub történetének egyik legnagyobb alakjaként tekintettek rá.
Különösen emlékezetes maradt az 1960-as BEK-döntő, amelyben a Real Madrid 7:3-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot. Puskás egymaga négy gólt szerzett, amivel olyan rekordot állított fel, amelyet azóta sem sikerült megdönteni a legrangosabb európai kupasorozat döntőiben. A magyar támadó Alfredo Di Stéfanóval együtt a Real Madrid történetének egyik legeredményesebb támadópárosát alkotta.
Aktív pályafutása lezárását követően edzőként is dolgozott, több országban megfordult, legnagyobb edzői sikerét pedig a görög Panathinaikosszal érte el, amellyel 1971-ben bejutott a Bajnokcsapatok Európa-kupájának döntőjébe.
Életének utolsó éveit súlyos betegség árnyékolta be. Puskás Ferenc végül 2006. november 17-én, 79 éves korában, a budapesti Kútvölgyi Kórházban hunyt el. Halála nemcsak Magyarországon, hanem az egész nemzetközi futballvilágban mély megrendülést váltott ki. A legendás játékostól 2006 decemberében a budapesti Hősök terén vettek állami búcsút, majd a Szent István-bazilikában helyezték végső nyugalomra.
Puskás Ferenc emléke húsz évvel a halála után is elevenen él a magyar és a nemzetközi labdarúgásban. Nevét viseli Magyarország nemzeti stadionja, a Puskás Aréna, a FIFA pedig 2009-ben róla nevezte el az év legszebb góljáért járó elismerést, a Puskás-díjat. Öröksége azonban jóval többet jelent a trófeáknál, a rekordoknál és az elismeréseknél. Puskás Ferenc egy olyan korszak jelképe lett, amikor a magyar futball teljesítményére az egész világ felfigyelt. A kispesti pályától a Wembley Stadionon át a Real Madrid sikereiig vezető útja a mai napig inspirációt jelent a következő generációk számára.