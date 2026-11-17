Napra pontosan húsz évvel ezelőtt, 2006. november 17-én hunyt el Puskás Ferenc, a magyar labdarúgás történetének egyik legkiemelkedőbb alakja. Az Aranycsapat legendás kapitánya 79 éves korában távozott, de páratlan pályafutásával örökre beírta magát a futballtörténelembe. Az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes klasszis nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon hatalmas tiszteletnek örvendett, emlékét pedig két évtizeddel a halála után is őrzik a futballszeretők.

Húsz éve hunyt el Puskás Ferenc Fotó: MLSZ

Puskás Ferenc neve örökre összeforrt a magyar futball történetével

Puskás Ferenc neve egyet jelent a magyar labdarúgás aranykorával. A Száguldó Őrnagy becenéven ismert támadó már fiatalon kitűnt kivételes tehetségével, gólerős játékával és utánozhatatlan bal lábával. Pályafutását a Kispest együttesében kezdte, majd a Budapest Honvéd meghatározó játékosává vált. A magyar bajnokságban öt alkalommal ünnepelhetett bajnoki címet, négyszer pedig a góllövőlista élén végzett.

A klubfutballban elért sikerei mellett a magyar válogatottban nyújtott teljesítménye tette igazán világhírűvé. Puskás Ferenc 85 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, ezeken a találkozókon pedig egészen elképesztő módon 84 gólt szerzett. Az Aranycsapat kapitányaként meghatározó szerepet játszott abban, hogy Magyarország az 1950-es években a világ egyik legerősebb labdarúgó-válogatottjával büszkélkedhetett.

Az 1952-es helsinki olimpián aranyéremig vezette a magyar együttest, amely a döntőben Jugoszláviát győzte le 2:0-ra. Két évvel később az 1954-es svájci világbajnokságon is a végső győzelem egyik legnagyobb esélyesének számított a magyar csapat, amely végül ezüstérmet szerzett, miután a döntőben 3:2-re kikapott az NSZK válogatottjától.