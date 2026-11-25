Megúszta a letöltendő börtönbüntetést Raheem Sterling, akit veszélyes vezetés és kéjgáz birtoklása miatt ítéltek el Angliában. A korábbi angol válogatott labdarúgó Lamborghinijével száguldozott az autópályán, miközben egy ballonból nitrogén-oxidult lélegzett be, majd balesetet szenvedett.

Raheem Sterling súlyos balesetet okozott Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A 31 éves futballista május 28-án, a reggeli csúcsforgalomban közlekedett a dél-angliai M25-ös és M3-as autópályán, valamint több más útszakaszon. Szemtanúk szerint összevissza váltogatta a sávokat, miközben egy ballonból szívta a kéjgázt. Egyikük attól tartott, hogy a sofőr akár halálos balesetet is okozhat. Sterling végül egy út menti kapunak ütközött. Más jármű nem volt érintett a balesetben, és senki sem sérült meg – írja a The Sun.

Raheem Sterling balesete

A rendőrök a megrongálódott, mintegy 270 ezer fontot (több mint 120 millió forintot) érő Lamborghini Urusban találták meg a futballistát. A felvételeken két kéjgázpalack és egy leeresztett ballon is látható volt az ölében. Az FC Liverpool egykori közönségkedvence, Sterling korábban bűnösnek vallotta magát veszélyes vezetésben, kéjgáz birtoklásában és abban is, hogy nem adott mintát a rendőrségnek.

A Basingstoke-i bíróság szerdán 12 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelyet 18 hónapra felfüggesztettek. Emellett két évre eltiltották a vezetéstől, és 100 óra közmunkát kell végeznie. A bíró enyhítő körülményként értékelte, hogy Sterling önként fordult segítségért, és júniusban 12 napot töltött egy rehabilitációs központban.

A 82-szeres angol válogatott támadó korábban négy Premier League-címet nyert a Manchester Cityvel, a Liverpoolban, a Chelsea-ben és az Arsenalban is játszott.