Az RB Leipzig-Manchester City mérkőzésen Enzo Maresca együttese szerzett vezetést egy bohózatba illő öngóllal.

Az RB Leipzig-Manchester City meccsen öngóllal vezettek az angolok

Fotó: JAN WOITAS / DPA

RB Leipzig-Manchester City: potyagólok után Haaland döntött

A 37. percben O'Reilly középre adása után a menteni igyekvő Lukeba borzasztóan szerencsétlenül ért bele a labdába, amely így a saját kapujában kötött ki. A hazaiak is potyagóllal egyenlítettek, a második félidő elején Baku lehetetlen szögből lőtt kapura, Donnarumma azonban alaposan elnézte a labdát, így máris 1-1 állt az eredményjelzőn. A City Enzo Fernández bombafejesével újra vezetett, ám a Leipzig Nusa lapos lövésével egyenlíteni tudott.

A vendégcsapat harmadszor is magához ragadta az előnyt, a 78. percben Erling Haaland is lecsapott,

és egy jobb oldali bedás után közelről a kapuba lőtt. Több gól már nem esett a meccsen, a manchesteriek 3-2-re nyertek, a lipcseieknél Willi Orbán végig a pályán volt.

Erling Haalandé volt az utolsó szó

Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

Az olasz Como semmit sem bízott a véletlenre, Cesc Fábregas együttese – amely az előző fordulóban a Manchester Unitedet ütötte ki – 9-1-re verte a francia Lens csapatát idegenben.