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A labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapján potyogtak a gólok. A Lens-Como találkozón az olaszok 9-1-re nyertek idegenben, az RB Leipzig-Manchester City meccsen 3-2-es angol siker született.

Az RB Leipzig-Manchester City mérkőzésen Enzo Maresca együttese szerzett vezetést egy bohózatba illő öngóllal.

Az RB Leipzig-Manchester City meccsen öngóllal vezettek az angolok
Az RB Leipzig-Manchester City meccsen öngóllal vezettek az angolok
Fotó: JAN WOITAS / DPA

RB Leipzig-Manchester City: potyagólok után Haaland döntött

A 37. percben O'Reilly középre adása után a menteni igyekvő Lukeba borzasztóan szerencsétlenül ért bele a labdába, amely így a saját kapujában kötött ki. A hazaiak is potyagóllal egyenlítettek, a második félidő elején Baku lehetetlen szögből lőtt kapura, Donnarumma azonban alaposan elnézte a labdát, így máris 1-1 állt az eredményjelzőn. A City Enzo Fernández bombafejesével újra vezetett, ám a Leipzig Nusa lapos lövésével egyenlíteni tudott. 

A vendégcsapat harmadszor is magához ragadta az előnyt, a 78. percben Erling Haaland is lecsapott, 

és egy jobb oldali bedás után közelről a kapuba lőtt. Több gól már nem esett a meccsen, a manchesteriek 3-2-re nyertek, a lipcseieknél Willi Orbán végig a pályán volt.

04 November 2026, Saxony, Leipzig: Soccer, Men's, Champions League, RB Leipzig vs. Manchester City, Group Stage, Matchday 4, Red Bull Arena, Erling Haaland (right, Manchester City) scores the goal that makes it 2-3, with Willi Orban (RB Leipzig) standing beside him. Photo: Robert Michael/dpa (Photo by ROBERT MICHAEL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Erling Haalandé volt az utolsó szó
Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

Az olasz Como semmit sem bízott a véletlenre, Cesc Fábregas együttese – amely az előző fordulóban a Manchester Unitedet ütötte ki – 9-1-re verte a francia Lens csapatát idegenben.

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