A Real Madrid remek formában várta a válogatott szünet utáni folytatást, hiszen sorozatban nyolc tétmérkőzést nyert meg, és mindössze három ponttal maradt el a listavezető Barcelonától a La Ligában. A Celta Vigo ezzel szemben három bajnoki óta nyeretlen volt, ugyanakkor a legutóbbi, tavaly decemberi látogatásakor 2–0-ra győzött a Santiago Bernabéuban, így a madridiaknak volt miért visszavágniuk. A Real Madrid–Celta Vigo mérkőzés előtt a Santiago Bernabéu közönsége tapssal tisztelgett a mindössze 30 évesen elhunyt Jesús de Miguel emléke előtt.

Kylian Mbappé hibája ellenére nyerni tudott a Real Madrid

Fotó: Javier Soriano / AFP

Korán előnybe került a Celta Vigo

A találkozó aztán a vendégek korai góljával indult: a 6. percben egy 15 passzból felépített támadás végén Williot Swedberg centerezett, Pablo Durán pedig Eduardo Camavingát megelőzve közelről a kapuba lőtt (0–1).

A korai gól után José Mourinho együttese átvette az irányítást, ám a mezőnyfölény sokáig meddőnek bizonyult, ráadásul a Celta kontrái rendre veszélyt jelentettek, Swedberg több alkalommal is közel járt az újabb találathoz.

A madridiak a 39. percben óriási lehetőséget kaptak az egyenlítésre, miután Javi Rodríguez szabálytalankodott Mbappéval szemben a tizenhatoson belül. A francia világsztár azonban pocsékul végezte el a büntetőt, méterekkel a kapu fölé bombázott. A szünet előtt Bellingham fejesét is bravúrral védte Ionuț Radu, igaz, az angol középpályás leshelyzete miatt az akciót végül érvénytelenítették.

Bellingham és Espí fordította meg a Real Madrid meccsét

A fordulás után Mourinho hármas cserével próbált új lendületet adni csapatának, többek között Vinícius Júnior és Federico Valverde is pályára lépett. A Celta azonban továbbra is veszélyes maradt, a 65. percben Durán lövésénél Thibaut Courtois-nak kellett hatalmasat védenie.

A kihagyott helyzet szinte azonnal megbosszulta magát: a 66. percben Vinícius indult meg, majd Mbappé érintésével Jude Bellingham elé került a labda, az angol középpályás pedig 16 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (1–1).

A madridiak ezt követően nagy erőket mozgósítottak a fordításért, és a 85. percben siker koronázta az erőfeszítéseiket.

Vinícius beadása után a csereként beállt Carlos Espí öt méterről fejelt kapura, Radu azonban hatalmas bravúrral hárított. A kipattanó viszont ismét Espí elé került, aki három méterről már nem hibázott, megszerezve a győztes gólt (2–1).

A Real Madrid így sorozatban kilencedik tétmérkőzését nyerte meg, és pontszámban utolérte a vasárnap pályára lépő Barcelonát.