Elszabadultak az indulatok két Real Madrid-játékosnál a Valencia elleni spanyol bajnoki félidei szünetében – legalábbis erről szólnak a sajtóhírek. Úgy tudni, miután a játékvezető lefújta az első játékrészt, Jude Bellingham és Antonio Rüdiger is heves szóváltásba keveredett a biztonsági szolgálat embereivel. Sőt, a vita állítólag tettlegességig fajult.

A Real Madrid két játékosa, Jude Bellingham és Antonio Rüdiger sajtóhírek szerint az öltözőfolyosón került összetűzésbe a biztonsági szolgálat embereivel

Fotó: Alberto Gardin

Valencia-Real Madrid (LaLiga)

0-3

Jude Bellingham és Antonio Rüdiger sajtóhírek szerint az öltözőfolyosón került összetűzésbe a biztonsági szolgálat embereivel. Nacho Sánchez újságíró információira hivatkozva a goal.com azt írja, előbb a Real Madrid angol válogatott labdarúgója ütött meg egy őrt, majd a német csapattársa egy másikat.

Az incidens várhatóan bekerült a játékvezetői jelentésbe a mérkőzés befejezése után, mert a biztonsági személyzet tájékoztatta a játékvezetőt a történtekről, aki feljegyezte az összes részletet

– fogalmazott Nacho Sánchez újságíró.

A feszültség egyébként már a pályán kitört, amikor az első félidőben a Valencia játékosa, Pablo Maffeo és a Real Madrid labdarúgója, Marc Cucurella közötti összecsapás tömegjelenetbe torkollott.