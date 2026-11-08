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Jude Bellingham és Antonio Rüdiger korábban egymáson vezették le a feszültségüket. A Real Madrid két játékosa állítólag most a biztonsági szolgálat embereivel összetűzésbe a Valencia elleni mérkőzés félidejében. A vita állítólag tettlegességig fajult az öltözőfolyosón.

Elszabadultak az indulatok két Real Madrid-játékosnál a Valencia elleni spanyol bajnoki félidei szünetében – legalábbis erről szólnak a sajtóhírek. Úgy tudni, miután a játékvezető lefújta az első játékrészt, Jude Bellingham és Antonio Rüdiger is heves szóváltásba keveredett a biztonsági szolgálat embereivel. Sőt, a vita állítólag tettlegességig fajult.

A Real Madrid két játékosa, Jude Bellingham és Antonio Rüdiger
A Real Madrid két játékosa, Jude Bellingham és Antonio Rüdiger sajtóhírek szerint az öltözőfolyosón került összetűzésbe a biztonsági szolgálat embereivel
Fotó: Alberto Gardin
  • Valencia-Real Madrid (LaLiga)
  • 0-3

Jude Bellingham és Antonio Rüdiger sajtóhírek szerint az öltözőfolyosón került összetűzésbe a biztonsági szolgálat embereivel. Nacho Sánchez újságíró információira hivatkozva a goal.com azt írja, előbb a Real Madrid angol válogatott labdarúgója ütött meg egy őrt, majd a német csapattársa egy másikat.

Az incidens várhatóan bekerült a játékvezetői jelentésbe a mérkőzés befejezése után, mert a biztonsági személyzet tájékoztatta a játékvezetőt a történtekről, aki feljegyezte az összes részletet

– fogalmazott Nacho Sánchez újságíró.

A feszültség egyébként már a pályán kitört, amikor az első félidőben a Valencia játékosa, Pablo Maffeo és a Real Madrid labdarúgója, Marc Cucurella közötti összecsapás tömegjelenetbe torkollott.

Jude Bellingham és Antonio Rüdiger összeverekedtek a Real Madrid edzésén

Jude Bellinghamet és Antonio Rüdigert egy évvel ezelőtt szét kellett választani, mert akkor egymáson vezették le a feszültségüket. A hírek szerint a két labdarúgó a madridiak egyik edzésén akaszkodott össze egymással. A német védő olyan keményen lépett oda az angol középpályásnak, hogy ő ezt nem hagyta tétlenül, a csapattársak nyugtatták le őket, mielőtt komolyabb verekedésbe torkollott volna a nézeteltérés.

 

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