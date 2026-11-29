Napra pontosan tíz éve, 2016. november 29-én ébredt a világ a brazil Chapecoense labdarúgócsapatának tragédiájára. A kolumbiai repülőgép-balesetben 71 ember, köztük 19 labdarúgó vesztette életét. A brazil klub története legnagyobb sikerének kapujában állt, ám az ünneplés helyett gyászba borult az egész futballvilág.

A Chapecoense repülőgép-balesete tíz éve rázta meg a futballvilágot: a kolumbiai tragédiában 71 ember vesztette életét Fotó: Juan Antonio SáNchez / NORTHFOTO

A repülőgép-baleset, amely összefogásra késztette a futballvilágot

Az 1973-ban alapított Chapecoense néhány év alatt a brazil labdarúgás egyik legnagyobb meglepetéscsapatává nőtte ki magát. Az együttes 2014-ben már a brazil élvonalban szerepelt, 2016-ban pedig története során először bejutott a Copa Sudamericana, azaz a dél-amerikai labdarúgás második számú nemzetközi kupasorozatának döntőjébe, amelyben a kolumbiai Atlético Nacional lett volna az ellenfele.

A brazil csapat azonban sohasem jutott el a mérkőzés helyszínére. A bolíviai LaMia légitársaság repülőgépe helyi idő szerint november 28-án késő este, magyar és brazil idő szerint már november 29-én Medellín közelében lezuhant. A fedélzeten tartózkodó 77 ember közül mindössze hatan élték túl a katasztrófát. A későbbi vizsgálat megállapította, hogy a repülőgép üzemanyaga elfogyott, a tragédiához pedig súlyos tervezési és üzemeltetési mulasztások vezettek.

A túlélők között három labdarúgó volt: Alan Ruschel, Hélio Neto és Jackson Follmann. Utóbbi kapusnak sérülései miatt amputálni kellett az egyik lába egy részét, így profi pályafutása véget ért. Ruschel ugyanakkor hosszú rehabilitációt követően visszatérhetett a futballpályára.

Jackson Follmann, a Chapecoense egykori kapusa túlélte a repülőgép-balesetet, ám egyik lábának részleges amputációja miatt véget ért profi labdarúgó-pályafutása Fotó: Li Ming Xinhua / eyevine / NORTHFOTO

A tragédia példaértékű összefogást eredményezett a sportágban. A döntőre készülő Atlético Nacional arra kérte a dél-amerikai labdarúgó-szövetséget (CONMEBOL), hogy a mérkőzések lejátszása nélkül nyilvánítsa győztesnek a Chapecoensét. A szervezet december 5-én hivatalosan is a brazil klubnak ítélte a trófeát, a kolumbiai együttes pedig sportszerűségéért Fair Play-díjban részesült.

A Chapecoensének szinte a semmiből kellett újjáépítenie a csapatát. Alig két hónappal a katasztrófa után már ismét pályára lépett, az újjászervezett együttes pedig 2017-ben története során először a Libertadores-kupában is bemutatkozhatott. Az elmúlt évtizedben a klub több hullámvölgyet is megélt: 2025-ben visszajutott a brazil élvonalba, az idei szezonban azonban ismét búcsúzni kényszerült az első osztálytól.

A tragédia tizedik évfordulója alkalmából a klub többnapos megemlékezéssorozatot szervezett, amelynek központi helyszíne az együttes stadionja, az Arena Condá. A szombat estére meghirdetett virrasztást követően vasárnap ökumenikus istentisztelettel és egy új emlékhely felavatásával tisztelegnek az áldozatok előtt.