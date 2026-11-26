Mint arról beszámoltunk, a Debrecen elleni hazai, 6–2-es vereség után szerdán felmentették a munkavégzés alól Bódog Tamást, valamint Fekete Tivadar sportigazgató távozását is bejelentette az NB I-es Nyíregyháza Spartacus FC. A szabolcsi együttesnél nem sokáig vártak az utód kinevezésével, csütörtök délután ugyanis hivatalossá vált Ricardo Moniz érkezése.

Ricardo Moniz a Szpari új vezetőedzője

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Ricardo Moniz mentheti meg a Nyíregyházát

A 62 éves holland szakember jól ismeri a magyar futballt, 2012 augusztusától 2013 decemberéig a Ferencvárost irányította, amellyel Ligakupát nyert.

Moniz 2022 nyarán a Zalaegerszeg kedvéért tért vissza Magyarországra. A zalai együttest a Magyar Kupa döntőjébe vezette, ám a bajnoki eredmények miatt alig több mint egy héttel a finálé előtt menesztették. A ZTE végül már Boér Gábor irányításával ünnepelhette története első Magyar Kupa-győzelmét.

A holland tréner ezt követően Horvátországban, Svájcban és Szlovákiában is dolgozott, legutóbb a Trencsén vezetőedzője volt, ahonnan októberben távozott.

Moniz csütörtök délután már megtartja első edzését Nyíregyházán, így mindössze két napja lesz felkészíteni új csapatát a Kisvárda elleni mérkőzésre.

A szakember a klubhonlapnak elmondta, hogy jól ismeri a magyar bajnokságot, sok lehetőséget lát a nyíregyházi együttesben, elsődleges feladatának pedig azt tartja, hogy mentálisan felrázza a játékosokat.

A Nemzeti Sport információi szerint a megüresedett sportigazgatói posztra Horváth Csenger érkezhet, ezt azonban egyelőre nem jelentette be a szabolcsi klub.