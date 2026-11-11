Rio Ngumoha egyre nagyobb szerepet játszik a Liverpoolban, és immár az angol válogatottnál is bizonyíthat. A 18 éves szélső a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülve adott interjújában arról beszélt, hogy a jövőben a világ legjobb futballistájává szeretne válni. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal együtt játszó tehetség számára különösen nagy motivációt jelent Harry Kane sikere, aki októberben elnyerte a 2026-os Aranylabdát, és Michael Owen 2001-es győzelme óta az első angol játékos lett, aki megkapta a rangos elismerést.

Rio Ngumoha egyre nagyobb szerepet kap Liverpoolban

Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

Rio Ngumoha az Aranylabdáról álmodik

Ngumoha szerint Kane győzelme az angol futball egészének fontos eredmény, hiszen megmutatta a fiatal játékosoknak, hogy ők is elérhetik a legmagasabb szintet.

„Szeretném én is elérni ezt, és úgy gondolom, képes vagyok rá” – jelentette ki a Liverpool tehetsége a Guardian beszámolója szerint.

A fiatal szélső elárulta, hogy kezdetben meglehetősen félénk volt az angol válogatott öltözőjében, és Kane-nel sem mert sokat beszélgetni. Az edzéseken azonban közelről figyelhette a Bayern München csatárát, akinek munkamorálja és befejezései különösen nagy hatással voltak rá.

Ngumoha példaképei között Neymar, Eden Hazard és Mohamed Szalah is szerepel, ugyanakkor a hozzá hasonlóan fiatal Lamine Yamal teljesítményét is nagyra értékeli. A Barcelona 19 éves sztárjáról úgy véli, megváltoztatta azt, ahogyan a fiatal futballisták a saját lehetőségeikre tekintenek.

Az angol tehetség szerint Yamal játéka arra ösztönzi kortársait, hogy bátran vállalkozzanak, és ne féljenek megmutatni a képességeiket a legmagasabb szinten sem.

A Chelsea-t is maga mögött hagyta a Liverpool kedvéért

Ngumoha 2024 nyarán, mindössze 16 évesen igazolt a Chelsea akadémiájáról a Liverpoolhoz. A londoni klub nem fogadta jól egyik legígéretesebb tehetségének elvesztését, egy későbbi döntés alapján pedig a Liverpoolnak legalább 2,8 millió fontot kellett fizetnie érte.

A szélső azonban egyáltalán nem bánta meg a váltást.

„Új kihívásra volt szükségem. A Liverpool új utat kínált nekem. A tervük egyértelmű volt, így könnyű volt meghozni a döntést” – magyarázta Ngumoha.