A Liverpool vasárnap 4–0-ra kiütötte a Manchester Unitedet, a gólok közül pedig Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgása mellett Rio Ngumoha találata is különleges jelentőséggel bírt. A 18 éves angol szélső előbb előkészítette Florian Wirtz gólját, majd a 66. percben Bradley Barcola átadását értékesítve maga is betalált, ezzel 18 évesen és 85 naposan a Liverpool–Manchester United rangadók legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League történetében, megdöntve Michael Owen 1998 óta fennálló rekordját.
Ngumoha ráadásul az első olyan liverpooli játékos Owen 1997 decemberi teljesítménye óta, aki ilyen fiatalon egy bajnoki mérkőzésen gólt és gólpasszt is jegyzett. Az Opta statisztikái szerint a Manchester United ellen tizenegyszer próbálkozott csellel, négy helyzetet alakított ki, és húsz alkalommal ért labdába az ellenfél tizenhatosán belül. Utóbbi mutatóban a mostani Premier League-idényben egyetlen játékos sem produkált ennél többet egy mérkőzésen.
„Ha bármelyik védővel szembekerülök, egyszerűen szeretem megpróbálni megverni, és félelem nélkül futballozni. Ma segíthettem a csapatnak megszerezni a három pontot, fantasztikus nap volt” – mondta a Sky Sportsnak a fiatal támadó, aki egyáltalán nem tűnik megszeppentnek a legnagyobb színpadokon sem.
A Chelsea-től érkezett csodagyerek már Owen rekordjait döntögeti
A 2008. augusztus 29-én született Ngumoha Londonban nőtt fel, és nyolcéves korától a Chelsea akadémiáján nevelkedett. A londoni klub egyik legnagyobb tehetségeként tartották számon, ő azonban 2024 szeptemberében a Liverpoolhoz igazolt, mert úgy érezte, ott hamarabb juthat lehetőséghez a felnőttcsapatban. A váltás óriási felháborodást okozott a Chelsea-nél, amelynek egy későbbi döntés alapján legalább 2,8 millió font nevelési költségtérítés járt a játékosért – könnyen lehet, hogy ma már baklövésként tekintenek rá a Stamford Bridge-en.
A fiatal szélső már 2025 januárjában bemutatkozott a Liverpool első csapatában, amikor 16 évesen és 135 naposan kezdőként lépett pályára az Accrington Stanley elleni FA-kupa-mérkőzésen, ezzel új klubrekordot felállítva. Néhány hónappal később, augusztusban a Newcastle United otthonában szerzett győztes góljával robbant be igazán a köztudatba. A hosszabbítás tizedik percében elért találattal 16 évesen és 361 naposan a Liverpool történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
Azóta a Bajnokok Ligájában is letette a névjegyét. Októberben a Villarreal elleni, 4–3-ra megnyert találkozón két gólpasszt adott, és 18 évesen, 52 naposan a klub történetének legfiatalabb játékosa lett, aki európai kupamérkőzésen gólt készített elő. Érdekesség, hogy ebben a tekintetben is Michael Owent előzte meg, aki 1998-ban, a Valencia ellen állította fel a korábbi rekordot.
Ngumoha fejlődését az angol válogatottnál is észrevették: Thomas Tuchel már a 2026-os világbajnokság előtti felkészülés során bemutatkozási lehetőséget adott neki, azóta pedig négyszer szerepelt a nemzeti csapatban.
Mohamed Szalah 18 évesen még nagyon messze járt a Liverpooltól
A fiatal angol támadó berobbanása azért is különösen érdekes, mert a nyáron távozó Mohamed Szalah pályafutása egészen más ütemben bontakozott ki. Amikor az egyiptomi klasszis 18 éves volt, még hazájában, az Arab Contractorsban futballozott, és bár már rendszeresen szerepelt a felnőttek között, az európai élvonal ekkor még távoli álomnak számított számára.
Szalah 2012-ben, 19 évesen igazolt a svájci Baselhez, ahol előbb az Európa-ligában, majd a Bajnokok Ligájában hívta fel magára a figyelmet. A Chelsea-hez 2014 januárjában, 21 éves korában igazolt, ám Londonban nem sikerült megvetnie a lábát. Az igazi áttörést az olaszországi időszak hozta meg számára: előbb a Fiorentinánál villogott, majd az AS Romában már Európa egyik legveszélyesebb szélsőjévé fejlődött.
A Liverpool végül 2017 nyarán, 25 évesen szerződtette, és az egyiptomi támadó azonnal világklasszissá nőtte ki magát. Első angliai idényében 32 bajnoki gólt szerzett, minden sorozatot figyelembe véve pedig 44 találattal zárt. Kilenc liverpooli éve alatt 442 mérkőzésen 257 gólig jutott, miközben két Premier League-elsőséget és Bajnokok Ligáját is ünnepelhetett.
Ngumoha tehát közel hét évvel fiatalabban jutott el oda, hogy a Liverpool meghatározó mérkőzésein bizonyíthat, mint annak idején Szalah. Ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy hasonló karrier vár rá, hiszen az egyiptomi klasszis kivételes gólerőssége és hosszú éveken át mutatott kiegyensúlyozottsága egészen más mércét jelent.
Valóban Rio Ngumoha lehet Szalah utódja?
A Liverpool korábbi támadója, Emile Heskey szerint Ngumoha képes lehet betölteni a Szalah távozásával keletkezett űrt, ehhez azonban alkalmazkodnia kell. A fiatal tehetség ugyanis elsősorban a bal szélen érzi otthon magát, míg az egyiptomi klasszis a jobb oldalról indulva vált a világ egyik legeredményesebb támadójává.
Heskey a Goal-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy Ngumoha cselezőkészsége és gyorsasága már most különleges fegyver, de egyelőre nem szabad tőle Szalahéhoz hasonló gólmennyiséget várni. John Barnes, a Liverpool másik legendája szintén óvatosságra intett: szerinte a fiatal szélső fejlődésének következő lépcsőfoka a rendszeres játékidő, valamint az, hogy látványos megmozdulásait egyre több góllal és gólpasszal egészítse ki.
Hasonlóan vélekedik a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola is, aki a Manchester United elleni győzelem után külön méltatta Ngumohát, de hangsúlyozta, hogy fokozatosan kell felépíteni a pályafutását. A spanyol szakember szerint a szélső már most képes megkeseríteni szinte bármelyik védő életét, ugyanakkor fontos, hogy megtanuljon változatosabban támadni, és rendszeresen érkezzen a kapu elé.
A Liverpool számára mindenesetre óriási lehetőség, hogy Szalah távozása után nem feltétlenül kell újabb hatalmas összeget költenie egy hosszú távon meghatározó szélsőre. Ngumoha már bizonyította, hogy a legnagyobb rangadókon és a nemzetközi porondon is képes döntő szerepet játszani, a következő években pedig még rengeteget fejlődhet. A Szalah által hátrahagyott örökség hatalmas, de az Anfielden már ott van egy 18 éves futballista, akiben minden adottság megvan ahhoz, hogy egyszer a klub következő nagy sztárjává váljon.