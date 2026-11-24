A Liverpool vasárnap 4–0-ra kiütötte a Manchester Unitedet, a gólok közül pedig Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgása mellett Rio Ngumoha találata is különleges jelentőséggel bírt. A 18 éves angol szélső előbb előkészítette Florian Wirtz gólját, majd a 66. percben Bradley Barcola átadását értékesítve maga is betalált, ezzel 18 évesen és 85 naposan a Liverpool–Manchester United rangadók legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League történetében, megdöntve Michael Owen 1998 óta fennálló rekordját.

Rio Ngumoha lehet a Liverpool legújabb csillaga

Fotó: Paul Ellis/AFP

Ngumoha ráadásul az első olyan liverpooli játékos Owen 1997 decemberi teljesítménye óta, aki ilyen fiatalon egy bajnoki mérkőzésen gólt és gólpasszt is jegyzett. Az Opta statisztikái szerint a Manchester United ellen tizenegyszer próbálkozott csellel, négy helyzetet alakított ki, és húsz alkalommal ért labdába az ellenfél tizenhatosán belül. Utóbbi mutatóban a mostani Premier League-idényben egyetlen játékos sem produkált ennél többet egy mérkőzésen.

„Ha bármelyik védővel szembekerülök, egyszerűen szeretem megpróbálni megverni, és félelem nélkül futballozni. Ma segíthettem a csapatnak megszerezni a három pontot, fantasztikus nap volt” – mondta a Sky Sportsnak a fiatal támadó, aki egyáltalán nem tűnik megszeppentnek a legnagyobb színpadokon sem.

A Chelsea-től érkezett csodagyerek már Owen rekordjait döntögeti

A 2008. augusztus 29-én született Ngumoha Londonban nőtt fel, és nyolcéves korától a Chelsea akadémiáján nevelkedett. A londoni klub egyik legnagyobb tehetségeként tartották számon, ő azonban 2024 szeptemberében a Liverpoolhoz igazolt, mert úgy érezte, ott hamarabb juthat lehetőséghez a felnőttcsapatban. A váltás óriási felháborodást okozott a Chelsea-nél, amelynek egy későbbi döntés alapján legalább 2,8 millió font nevelési költségtérítés járt a játékosért – könnyen lehet, hogy ma már baklövésként tekintenek rá a Stamford Bridge-en.

A fiatal szélső már 2025 januárjában bemutatkozott a Liverpool első csapatában, amikor 16 évesen és 135 naposan kezdőként lépett pályára az Accrington Stanley elleni FA-kupa-mérkőzésen, ezzel új klubrekordot felállítva. Néhány hónappal később, augusztusban a Newcastle United otthonában szerzett győztes góljával robbant be igazán a köztudatba. A hosszabbítás tizedik percében elért találattal 16 évesen és 361 naposan a Liverpool történetének legfiatalabb gólszerzője lett.