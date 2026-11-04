Robbie Keane neve is felmerült a Crystal Palace lehetséges új vezetőedzői között, miután a londoni klub rendkívül gyengén kezdte a Premier League 2026/27-es idényét. A Ferencváros korábbi vezetőedzője az angol sajtó szerint azok közé a szakemberek közé tartozik, akiket a Palace vezetősége mérlegelhet Pierre Sage esetleges menesztése esetén. A Tottenham legendás támadója Magyarországon és Izraelben már bizonyította edzői képességeit, most pedig először kaphatna vezetőedzői megbízást az angol élvonalban.

Angol sajtóértesülések szerint Robbie Keane is versenyben van a Crystal Palace vezetőedzői posztjáért Fotó: AFP

A talkSPORT értesülései szerint a Crystal Palace vezetősége már a lehetséges edzőváltást fontolgatja, miután Pierre Sage irányításával a londoni csapat messze elmarad a várakozásoktól. Az angol rádióadó úgy tudja, hogy a Ferencvárost korábban irányító Robbie Keane is szerepelhet a lehetséges utódok között, de Sean Dyche, Thomas Frank és Vítor Pereira neve is felmerült.

A Crystal Palace gyengén kezdte a Premier League idényét, első nyolc mérkőzéséből mindössze kettőt nyert meg, így hét ponttal a 17. helyen állt. A rossz eredmények miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a nyáron kinevezett Pierre Sage-ra, különösen azután, hogy csapata a Brightontól 5–0-ra, a Newcastle Unitedtől pedig 2–0-ra kapott ki. A londoniak október 31-én a Tottenham otthonában is 2–0-s vereséget szenvedtek, ráadásul Jean-Philippe Mateta korai kiállítása miatt a találkozó nagy részét emberhátrányban játszották.

Robbie Keane lehet a Crystal Palace megmentője?

A Tottenham elleni vereség Robbie Keane szempontjából különösen érdekes, hiszen az ír szakember játékos-pályafutásának meghatározó részét éppen a londoni klubnál töltötte, amelynek egyik legnagyobb közönségkedvence volt. Az angol futball közegét tehát kiválóan ismeri, vezetőedzőként azonban még nem dolgozott a Premier League-ben.

A Crystal Palace vezetősége mindenesetre nehéz döntés előtt áll. A klub Oliver Glasner irányításával 2025-ben megnyerte az FA-kupát, majd 2026-ban a Konferencialigában is diadalmaskodott, így Pierre Sage-nak komoly elvárásoknak kellett volna megfelelnie. A BBC korábbi beszámolója szerint ugyanakkor Steve Parish klubelnök nem híve az elhamarkodott edzőváltásoknak, és azt is figyelembe veszi, hogy a francia tréner munkáját sérülések és keretproblémák nehezítették.

Robbie Keane kinevezése azonban korántsem vehető biztosra, ugyanis a talkSPORT szerint Thomas Frank, Sean Dyche és Vítor Pereira is szerepelhet a jelöltek között.

A Football Insider emellett Kieran McKenna és Rob Edwards nevét is összefüggésbe hozta a londoni együttessel.

A Ferencvárossal már bizonyított az ír legenda

Keane mellett elsősorban az szólhat, hogy fiatal edzőként már két különböző országban is trófeákat szerzett. A Maccabi Tel-Avivval 2024-ben izraeli bajnoki címet és Toto-kupát ünnepelhetett, majd 2025 januárjában átvette a Ferencváros irányítását. A zöld-fehérekkel már az első idényében magyar bajnoki címet szerzett, a 2025/26-os szezonban pedig megnyerte a Magyar Kupát. A bajnoki aranyról ugyanakkor lemaradt a Fradi, amely egyetlen ponttal végzett az ETO FC Győr mögött, ezzel megszakadt a klub hét bajnoki címből álló sorozata.