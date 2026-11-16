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11 év után ismét tétmérkőzésen lépett pályára Ronaldinho: a brazil legenda az olasz harmadosztályban, a Ravenna színeiben tért vissza a gyepre. A lecserélése után Ronaldinho könnyek között köszönte meg a szurkolók elképesztő fogadtatását, majd egy interjúban arról is beszélt, hogy nem zárja ki a folytatás lehetőségét.

Vasárnap este az olasz harmadosztályban ismét pályára lépett minden idők egyik legjobb futballistája. Az aranylabdás Ronaldinho 11 évvel azután tért vissza az olasz Ravenna színeiben, hogy lejátszotta pályafutása utolsó tétmérkőzését a brazil Fluminense csapatában.

  • A 46 éves brazil aranylabdás klubszínekben 266 gólt szerzett pályafutása során, míg a válogatottban 33 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.
Ronaldinho of Ravenna FC 1913 plays the ball during the Ravenna FC 1913 vs Forli FC match in the 14th round of Serie C Sky wifi 2026-27 Group B at Bruno Benelli stadium in Ravenna, Italy, on November 15, 2026. (Photo by Davide Casentini/NurPhoto) (Photo by Davide Casentini / NurPhoto via AFP)
Ronaldinho komoly céllal tért vissza a futballpályára
Fotó: Davide Casentini / NurPhoto via AFP

A világbajnok brazil támadó augusztusban jelentette be, hogy a Serie C-ben szereplő csapat színeiben szeretne visszatérni a pályára, méghozzá azzal a céllal, hogy megszerezze pályafutása 300. gólját.

Ronaldinho folytatja a játékot?

Vasárnap este aztán megvalósult az, amire a harmadosztályú Ravenna szurkolói már nagyon régóta vártak: Ronaldinho kezdőként lépett pályára a Forlì ellen 2–0-ra megnyert romagnai derbin, és láthatóan nagyon élvezte a játékot.

  • A Barcelona csapatával BL-győztes játékos 4068 nap után játszott újra tétmérkőzést. Legutóbb 2015. szeptember 26-án, a Fluminense színeiben lépett pályára.

Ronaldinho, aki nem mellesleg az olasz klub tulajdonosi körének is tagja, azzal a céllal érkezett a Ravennához, hogy profi pályafutása utolsó gólját ebben a klubban szerezze meg.

A brazil legenda végül egy félidőt kapott a vasárnap esti mérkőzésen, a lecserélése után pedig könnyek között köszönte meg a szurkolóknak az elképesztő fogadtatást, amelyben részesítették. Ronaldinho ezt követően Gianluca Di Marziónak adott interjút a Sky Sport Italia mikrofonja előtt.

Beszélt a pályán töltött 45 percről, az öltözőben felidézett régi és új emlékekről, valamint egy olyan ígéretről is, amely reménnyel töltheti el a szurkolókat.

„Nagyon jól érzem magam, rendkívül boldog vagyok. Az idő túlságosan gyorsan elrepült. Számomra mindig is ezt jelentette a futball, és végül minden nagyon jól alakult” – mondta Ronaldinho, aki mosolyogva azt is elárulta, hogy nem igazán akaródzott lejönnie a pályáról, hiszen így is többet játszott a tervezett fél óránál.

Galéria: Ronaldinho 11 év után hivatalosan is visszatért
Fotó: AFP/Stefano Rellandini
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Az aranylabdás Ronaldinho nagyon élvezte a játékot az olasz harmadosztályban

Ronaldinho leigazolását sokan csupán egyetlen mérkőzésre szóló marketingfogásnak tekintették. A brazil legenda azonban adott némi reményt rajongóinak a folytatással kapcsolatban.

Ezt még nem tudom. Most az elnökön múlik a dolog: ha felhív, visszatérek. Mindig örömmel játszom. Ezt neki is elmondtam: ha bárkinek szüksége van rám, számíthat rám, én itt vagyok” 

– felelte a 46 éves legenda a folytatással kapcsolatos kérdésre.

Ronaldinho ezt követően érzelmesen beszélt arról, mennyire különleges érzés kerítette hatalmába, amikor újra pályára léphetett, és ismét átélhette az öltözői hangulatot. Hangsúlyozta, hogy a futball a legszebb dolog, amit valaha átélt az életében.

Gianluca Di Marzio végül rávilágított arra, hogy a futballból manapság kissé hiányzik az a vidámság, amely Ronaldinho játékát jellemezte.

Sok kiváló labdarúgó van, de már nem ugyanúgy játszanak. Néha nem alakulnak jól a dolgok, sajnos a futball már csak ilyen, akár brazilok vagyunk, akár olaszok. Most abban reménykedünk, hogy Olaszország és Brazília is újra világbajnokságot nyer, és ismét szép futballt játszanak majd” 

– kerülte ki a kérdést a brazil legenda.

Ronaldinho végezetül elmondta, fantasztikus érzés volt látnia, hogy olyan fiatal futballisták ellen léphetett pályára, akik úgy nőttek fel, hogy az ő játékát nézték.

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