Vasárnap este az olasz harmadosztályban ismét pályára lépett minden idők egyik legjobb futballistája. Az aranylabdás Ronaldinho 11 évvel azután tért vissza az olasz Ravenna színeiben, hogy lejátszotta pályafutása utolsó tétmérkőzését a brazil Fluminense csapatában.

A 46 éves brazil aranylabdás klubszínekben 266 gólt szerzett pályafutása során, míg a válogatottban 33 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.

Ronaldinho komoly céllal tért vissza a futballpályára

Fotó: Davide Casentini / NurPhoto via AFP

A világbajnok brazil támadó augusztusban jelentette be, hogy a Serie C-ben szereplő csapat színeiben szeretne visszatérni a pályára, méghozzá azzal a céllal, hogy megszerezze pályafutása 300. gólját.

Ronaldinho folytatja a játékot?

Vasárnap este aztán megvalósult az, amire a harmadosztályú Ravenna szurkolói már nagyon régóta vártak: Ronaldinho kezdőként lépett pályára a Forlì ellen 2–0-ra megnyert romagnai derbin, és láthatóan nagyon élvezte a játékot.

A Barcelona csapatával BL-győztes játékos 4068 nap után játszott újra tétmérkőzést. Legutóbb 2015. szeptember 26-án, a Fluminense színeiben lépett pályára.

Ronaldinho, aki nem mellesleg az olasz klub tulajdonosi körének is tagja, azzal a céllal érkezett a Ravennához, hogy profi pályafutása utolsó gólját ebben a klubban szerezze meg.

A brazil legenda végül egy félidőt kapott a vasárnap esti mérkőzésen, a lecserélése után pedig könnyek között köszönte meg a szurkolóknak az elképesztő fogadtatást, amelyben részesítették. Ronaldinho ezt követően Gianluca Di Marziónak adott interjút a Sky Sport Italia mikrofonja előtt.

Beszélt a pályán töltött 45 percről, az öltözőben felidézett régi és új emlékekről, valamint egy olyan ígéretről is, amely reménnyel töltheti el a szurkolókat.

„Nagyon jól érzem magam, rendkívül boldog vagyok. Az idő túlságosan gyorsan elrepült. Számomra mindig is ezt jelentette a futball, és végül minden nagyon jól alakult” – mondta Ronaldinho, aki mosolyogva azt is elárulta, hogy nem igazán akaródzott lejönnie a pályáról, hiszen így is többet játszott a tervezett fél óránál.