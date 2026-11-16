Vasárnap este az olasz harmadosztályban ismét pályára lépett minden idők egyik legjobb futballistája. Az aranylabdás Ronaldinho 11 évvel azután tért vissza az olasz Ravenna színeiben, hogy lejátszotta pályafutása utolsó tétmérkőzését a brazil Fluminense csapatában.
- A 46 éves brazil aranylabdás klubszínekben 266 gólt szerzett pályafutása során, míg a válogatottban 33 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.
A világbajnok brazil támadó augusztusban jelentette be, hogy a Serie C-ben szereplő csapat színeiben szeretne visszatérni a pályára, méghozzá azzal a céllal, hogy megszerezze pályafutása 300. gólját.
Ronaldinho folytatja a játékot?
Vasárnap este aztán megvalósult az, amire a harmadosztályú Ravenna szurkolói már nagyon régóta vártak: Ronaldinho kezdőként lépett pályára a Forlì ellen 2–0-ra megnyert romagnai derbin, és láthatóan nagyon élvezte a játékot.
- A Barcelona csapatával BL-győztes játékos 4068 nap után játszott újra tétmérkőzést. Legutóbb 2015. szeptember 26-án, a Fluminense színeiben lépett pályára.
Ronaldinho, aki nem mellesleg az olasz klub tulajdonosi körének is tagja, azzal a céllal érkezett a Ravennához, hogy profi pályafutása utolsó gólját ebben a klubban szerezze meg.
A brazil legenda végül egy félidőt kapott a vasárnap esti mérkőzésen, a lecserélése után pedig könnyek között köszönte meg a szurkolóknak az elképesztő fogadtatást, amelyben részesítették. Ronaldinho ezt követően Gianluca Di Marziónak adott interjút a Sky Sport Italia mikrofonja előtt.
Beszélt a pályán töltött 45 percről, az öltözőben felidézett régi és új emlékekről, valamint egy olyan ígéretről is, amely reménnyel töltheti el a szurkolókat.
„Nagyon jól érzem magam, rendkívül boldog vagyok. Az idő túlságosan gyorsan elrepült. Számomra mindig is ezt jelentette a futball, és végül minden nagyon jól alakult” – mondta Ronaldinho, aki mosolyogva azt is elárulta, hogy nem igazán akaródzott lejönnie a pályáról, hiszen így is többet játszott a tervezett fél óránál.
Ronaldinho leigazolását sokan csupán egyetlen mérkőzésre szóló marketingfogásnak tekintették. A brazil legenda azonban adott némi reményt rajongóinak a folytatással kapcsolatban.
Ezt még nem tudom. Most az elnökön múlik a dolog: ha felhív, visszatérek. Mindig örömmel játszom. Ezt neki is elmondtam: ha bárkinek szüksége van rám, számíthat rám, én itt vagyok”
– felelte a 46 éves legenda a folytatással kapcsolatos kérdésre.
Ronaldinho ezt követően érzelmesen beszélt arról, mennyire különleges érzés kerítette hatalmába, amikor újra pályára léphetett, és ismét átélhette az öltözői hangulatot. Hangsúlyozta, hogy a futball a legszebb dolog, amit valaha átélt az életében.
Gianluca Di Marzio végül rávilágított arra, hogy a futballból manapság kissé hiányzik az a vidámság, amely Ronaldinho játékát jellemezte.
Sok kiváló labdarúgó van, de már nem ugyanúgy játszanak. Néha nem alakulnak jól a dolgok, sajnos a futball már csak ilyen, akár brazilok vagyunk, akár olaszok. Most abban reménykedünk, hogy Olaszország és Brazília is újra világbajnokságot nyer, és ismét szép futballt játszanak majd”
– kerülte ki a kérdést a brazil legenda.
Ronaldinho végezetül elmondta, fantasztikus érzés volt látnia, hogy olyan fiatal futballisták ellen léphetett pályára, akik úgy nőttek fel, hogy az ő játékát nézték.