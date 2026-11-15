A 46 éves Ronaldinho vasárnap az olasz harmadosztályban szereplő Ravenna kezdőcsapatában kapott helyet a Forlì elleni romagnai derbin. A világbajnok legenda ráadásul nemcsak díszletként volt jelen a pályán, hanem kulcsszerepet játszott a Ravenna vezető góljában is.

Az aranylabdás Ronaldinho nagyon élvezte a játékot az olasz harmadosztályban

Fotó: Stefano Rellandini / AFP

A 36. percben Ronaldinho a Forlì tizenhatosa előtt megkapta a labdát, majd megfordult, és Lorenzo Lonardihoz továbbított. Lonardi ezután Donati elé játszott, aki távoli lövéssel juttatta vezetéshez a Ravennát.

Ronaldinho csak egy meccsre tért vissza?

A 2–0-ra megnyert összecsapáson a világbajnok brazil legendát a szünetben lecserélték. Ronaldinho ezután hosszú perceken át búcsúzkodott a szurkolóktól, majd sírva hagyta el a pályát.

A Barcelona csapatával BL-győztes játékos 4068 nap után játszott újra tétmérkőzést. Legutóbb 2015. szeptember 26-án, a Fluminense színeiben lépett pályára.

Ravenna lead! 🤩 Ronaldinho was involved in the build-up and what a strike it was from Giulio Donati! https://t.co/BNSWjnEp31 — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026

Az aranylabdás Ronaldinho az olasz klub tulajdonosi körének is tagja. A 46 éves legenda augusztusban hivatalosan is játékosként szerződött a Ravennához azzal a céllal, hogy profi pályafutása utolsó gólját ebben a klubban szerezze meg.

Ez nem pusztán látványos külsőség vagy marketingfogás. Ronaldinho a Ravenna FC résztulajdonosává válik – ez az egész megállapodás központi eleme”

– nyilatkozta akkor Ignazio Cipriani, a klub tulajdonosi csoportjának vezetője.

„Emellett úgy döntött, hogy rendkívüli ajándékot ad a városnak és új klubjának: hivatalos profi mérkőzésen lép pályára a Ravenna színeiben, egyetlen világos és romantikus céllal: megpróbálja megszerezni pályafutása utolsó gólját” – tette hozzá.

Ronaldinho utolsó profi mérkőzését 2015-ben játszotta a brazil Fluminense színeiben. Minden idők egyik legnagyobb futballistája Európában a Paris Saint-Germain, a Barcelona és az AC Milan csapataiban szerepelt. Legnagyobb sikereit a Barcelonával érte el, amelynek színeiben két bajnoki címet, két Király-kupa-trófeát, valamint egy Bajnokok Ligája-győzelmet szerzett. 2005-ben megnyerte a France Football Aranylabdáját, emellett a FIFA is megválasztotta a világ legjobb játékosának.