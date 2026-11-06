Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo csütörtökön bejelentette, hogy visszavonul a portugál válogatottól. A 41 éves klasszis döntése korántsem volt váratlan, miután októberben távozott a portugál válogatott edzőtáborából, mert összeveszett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal.

Lisszabonban a szurkolók plakátkampánnyal álltak ki Cristiano Ronaldo mellett

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

A 72 éves szakember most kommentálta Ronaldo döntését. Jorge Jesus elmondta, hogy nem érzi magát felelősnek a történtekért, ugyanakkor elismerte, hogy talán felgyorsíthatta az ötszörös aranylabdás visszavonulási folyamatát.

„Lehet, hogy felgyorsítottam a dolgokat, de nem miattam történt. Ez már az ő fejében is megvolt, függetlenül attól, hogy még egy vagy eggyel kevesebb válogatott meghívót kap. Mi is beszélgettünk erről néhányszor. Ennek egyszer be kellett következnie” – idézi a portugál A Bola a 72 éves szakembert.

Egyáltalán nem érzem magam hibásnak a távozásával kapcsolatban. Tiszteletben tartom a döntését. Ugyanakkor az ő történelmét és örökségét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mindig is szimbólum marad, és az elmúlt másfél év során erős barátság alakult ki közöttünk. Sport szempontjából ő egy másik döntést hozott, és ahogy már mondtam, nagyon tiszteletben tartom az elhatározását”

– tette hozzá Jorge Jesus.

Ahogy az Origo is megírta, a portugál válogatott szeptember 27-én 2–1-re legyőzte a norvég csapatot Oslóban, Cristiano Ronaldo azonban egy percet sem játszott a Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A lefújás után a 41 éves legenda nem maradt a pályán csapattársaival, hogy megköszönje a szurkolók támogatását, hanem inkább beviharzott az öltözőbe.

Cristiano Ronaldo jogosan sértődött meg a szövetségi kapitányra?

Az eset után Jorge Jesus elmondta, hogy Ronaldo azért nem játszott, mert három nappal korábban 70 percet futballozott. Egy nappal a mérkőzés után Ronaldo robbantotta a bombát: úgy döntött, távozik a portugál válogatott edzőtáborából. Az Instagramon közzétett közleményében azt írta, hogy Jorge Jesus sajtótájékoztatója, majd a Pedro Proença szövetségi elnökkel folytatott beszélgetése után hozta meg döntését, annak pontos okairól pedig későbbre ígért részletes tájékoztatást.