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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Cristiano Ronaldo csütörtökön bejelentette, hogy visszavonul a portugál válogatottól. Jorge Jesus szövetségi kapitány most megszólalt Ronaldo döntéséről, és elárulta, mekkora szerepe volt a kialakult konfliktusban.

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo csütörtökön bejelentette, hogy visszavonul a portugál válogatottól. A 41 éves klasszis döntése korántsem volt váratlan, miután októberben távozott a portugál válogatott edzőtáborából, mert összeveszett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal.

Lisszabonban a szurkolók plakátkampánnyal álltak ki Cristiano Ronaldo mellett
Lisszabonban a szurkolók plakátkampánnyal álltak ki Cristiano Ronaldo mellett 
Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

A 72 éves szakember most kommentálta Ronaldo döntését. Jorge Jesus elmondta, hogy nem érzi magát felelősnek a történtekért, ugyanakkor elismerte, hogy talán felgyorsíthatta az ötszörös aranylabdás visszavonulási folyamatát.

„Lehet, hogy felgyorsítottam a dolgokat, de nem miattam történt. Ez már az ő fejében is megvolt, függetlenül attól, hogy még egy vagy eggyel kevesebb válogatott meghívót kap. Mi is beszélgettünk erről néhányszor. Ennek egyszer be kellett következnie” – idézi a portugál A Bola a 72 éves szakembert.

Egyáltalán nem érzem magam hibásnak a távozásával kapcsolatban. Tiszteletben tartom a döntését. Ugyanakkor az ő történelmét és örökségét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mindig is szimbólum marad, és az elmúlt másfél év során erős barátság alakult ki közöttünk. Sport szempontjából ő egy másik döntést hozott, és ahogy már mondtam, nagyon tiszteletben tartom az elhatározását” 

– tette hozzá Jorge Jesus.

Ahogy az Origo is megírta, a portugál válogatott szeptember 27-én 2–1-re legyőzte a norvég csapatot Oslóban, Cristiano Ronaldo azonban egy percet sem játszott a Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A lefújás után a 41 éves legenda nem maradt a pályán csapattársaival, hogy megköszönje a szurkolók támogatását, hanem inkább beviharzott az öltözőbe.

Cristiano Ronaldo jogosan sértődött meg a szövetségi kapitányra?

Az eset után Jorge Jesus elmondta, hogy Ronaldo azért nem játszott, mert három nappal korábban 70 percet futballozott. Egy nappal a mérkőzés után Ronaldo robbantotta a bombát: úgy döntött, távozik a portugál válogatott edzőtáborából. Az Instagramon közzétett közleményében azt írta, hogy Jorge Jesus sajtótájékoztatója, majd a Pedro Proença szövetségi elnökkel folytatott beszélgetése után hozta meg döntését, annak pontos okairól pedig későbbre ígért részletes tájékoztatást.

Az ötszörös aranylabdásnál állítólag az verte ki a biztosítékot, hogy a norvégok elleni mérkőzés után egyeztetett a szövetségi kapitánnyal, valamint a portugál szövetség elnökével a történtekről. Jesus a zárt körű megbeszélésen állítólag bocsánatot kért Ronaldótól, amiért közel fél órán át melegíttette anélkül, hogy pályára küldte volna. A hírek szerint a kapitány azt is megígérte, hogy a következő sajtótájékoztatón nyilvánosan elismeri a hibáját.

Ez azonban nem történt meg. Jesus a nyilvánosság előtt kiállt saját szakmai döntése mellett, és hangsúlyozta, hogy ő a szövetségi kapitány, így egyetlen játékos sem változtathatja meg az elképzeléseit.

Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo
Galéria: Ronaldo 6678 nap után kispadozott végig egy meccset a válogatottban
Fotó: Torbjorn Tande, Getty Images, Cornelius Poppe, Patrick Hertzog, AFP
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Cristiano Ronaldo csak a bemelegítésig jutott a norvégok elleni Nemzetek Ligája-meccsen

Cristiano Ronaldo 234 mérkőzésen 146 gólt szerzett és 45 gólpasszt adott a portugál válogatottban. A 41 éves legenda 2016-ban Európa-bajnoki címet nyert a nemzeti csapattal, 2019-ben és 2025-ben pedig a Nemzetek Ligája trófeáját is elhódította.

Ronaldo 2003 augusztusában mutatkozott be a nemzeti csapatban. Érkezése előtt a portugál válogatott még soha nem nyert trófeát.

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