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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Az egykori kapus 13 alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban, és tagja volt az 1972-es olimpián ezüstérmes csapatnak. Rothermel Ádám életének 79. évében hunyt el.

Életének 79. évében elhunyt Rothermel Ádám olimpiai ezüstérmes labdarúgó – közölte az Újpest FC közösségi oldala. Az egykori kapus 1974 és 1981 között védte a csapat kapuját.

Elhunyt Rothermel Ádám labdarúgó
Elhunyt Rothermel Ádám labdarúgó
Fotó: Koncz György

Elhunyt Rothermel Ádám labdarúgó

Rothermel Ádám háromszoros bajnok és egyszeres kupagyőztes volt az Újpesti Dózsa csapatával, majd Salgótarjánban és Soroksáron is védett. Összesen 208 élvonalbeli bajnoki mérkőzésen szerepelt, 1970-1976 között 13 alkalommal ölthette magára a magyar válogatott szerelését – tagja volt az 1972-es müncheni ötkarikás játékokon ezüstérmes nemzeti csapatnak.

Utolsó pillanatáig hatalmas lélekkel, hősiesen küzdött, ahogyan azt egész életében, sportolóként is tette. Hat héten át tartó, emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot

– írta Rothermel Ádám családja a közösségi médiában.

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