A török Galatasaray három mérkőzés után egy győzelemmel és két vereséggel állt a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Sallai Roland együttese a gyengébb kezdés ellenére jó hangulatban várhatta a kedd esti összecsapást, mivel az előző fordulóban 4–2-re nyert a francia Lille otthonában, és minden sorozatot figyelembe véve a legutóbbi négy mérkőzését is megnyerte.

Sallai Roland kezdett a VfB Stuttgart elleni Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: Ozan Kose / AFP

​Sallai Roland kulcsszerepet játszott a Galatasaray első góljában

Sallai Roland ezúttal is ott volt a Galatasaray kezdőcsapatában, és kulcsszerepet játszott abban, hogy együttese már a mérkőzés elején előnybe került. A 12. percben a magyar válogatott játékos jobbról középre lőtt labdáját a német védelem rossz helyre vágta ki, Alekszej Batrakov pedig begyűjtötte a labdát, majd 11 méterről a bal felső sarokba bombázott (1–0).

Három perccel később ismét az orosz játékos villant. Ezúttal a kolumbiai Davinson Sáncheztől kapott remek kiugratást, a ziccert pedig Fabian Bredlow lábai között a kapuba lőtte (2–0).

Indulatokból sem volt hiány az összecsapáson

Fotó: Yasin Akgul / AFP

A két gyors gól után a Galatasaray egyáltalán nem állt vissza: a török csapat továbbra is nyomás alatt tartotta ellenfelét, és több ígéretes helyzetet is kialakított. Az előnyét azonban nem tudta növelni, így kétgólos vezetéssel vonulhatott a szünetre.

A második félidőben a német csapat volt aktívabb, és a 63. percben akár szépíthetett is volna, ám Deniz Undav 11 méterről leadott lövését Uğurcan Çakır óriási bravúrral ütötte ki a jobb alsó sarokból.

A Stuttgart ezt követően is lendületben maradt, és a 75. percben egy pillanatra úgy tűnhetett, hogy visszajön a mérkőzésbe. Deniz Undav lépett ki ziccerben, közeli lövése a felső lécen csattant, a kipattanó azonban Chris Führich elé került, aki 18 méterről védhetetlenül tekert a kapu bal oldalába. A gólt azonban érvénytelenítették, mivel az akció kezdetén Undav lesen tartózkodott.

A duplázó Alekszej Batrakov volt a Galatasaray hőse

Fotó: Yasin Akgul / AFP

A hajrában a német csapat még mindent megtett a szépítésért, és a 86. percben kis híján gólt is szerzett. Dzenan Pejcinovic ziccerét azonban Çakır hatalmas bravúrral hárította, így a Galatasaray végül kétgólos győzelmet aratott.