A török Galatasaray három mérkőzés után egy győzelemmel és két vereséggel állt a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Sallai Roland együttese a gyengébb kezdés ellenére jó hangulatban várhatta a kedd esti összecsapást, mivel az előző fordulóban 4–2-re nyert a francia Lille otthonában, és minden sorozatot figyelembe véve a legutóbbi négy mérkőzését is megnyerte.
Sallai Roland kulcsszerepet játszott a Galatasaray első góljában
Sallai Roland ezúttal is ott volt a Galatasaray kezdőcsapatában, és kulcsszerepet játszott abban, hogy együttese már a mérkőzés elején előnybe került. A 12. percben a magyar válogatott játékos jobbról középre lőtt labdáját a német védelem rossz helyre vágta ki, Alekszej Batrakov pedig begyűjtötte a labdát, majd 11 méterről a bal felső sarokba bombázott (1–0).
Három perccel később ismét az orosz játékos villant. Ezúttal a kolumbiai Davinson Sáncheztől kapott remek kiugratást, a ziccert pedig Fabian Bredlow lábai között a kapuba lőtte (2–0).
A két gyors gól után a Galatasaray egyáltalán nem állt vissza: a török csapat továbbra is nyomás alatt tartotta ellenfelét, és több ígéretes helyzetet is kialakított. Az előnyét azonban nem tudta növelni, így kétgólos vezetéssel vonulhatott a szünetre.
A második félidőben a német csapat volt aktívabb, és a 63. percben akár szépíthetett is volna, ám Deniz Undav 11 méterről leadott lövését Uğurcan Çakır óriási bravúrral ütötte ki a jobb alsó sarokból.
A Stuttgart ezt követően is lendületben maradt, és a 75. percben egy pillanatra úgy tűnhetett, hogy visszajön a mérkőzésbe. Deniz Undav lépett ki ziccerben, közeli lövése a felső lécen csattant, a kipattanó azonban Chris Führich elé került, aki 18 méterről védhetetlenül tekert a kapu bal oldalába. A gólt azonban érvénytelenítették, mivel az akció kezdetén Undav lesen tartózkodott.
A hajrában a német csapat még mindent megtett a szépítésért, és a 86. percben kis híján gólt is szerzett. Dzenan Pejcinovic ziccerét azonban Çakır hatalmas bravúrral hárította, így a Galatasaray végül kétgólos győzelmet aratott.
A török együttes – amelyben Sallai Roland 68 percet játszott – ezzel megszerezte második győzelmét a Bajnokok Ligája alapszakaszában.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:
Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (2–0)
Sahtar Donyeck (ukrán)–Sporting (portugál) 0–1 (0–0)