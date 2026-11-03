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Kedden este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 2–0-ra legyőzte a német VfB Stuttgartot. A magyar válogatott játékos remek teljesítményt nyújtott, ráadásul kulcsszerepet játszott a török csapat első góljában.

A török Galatasaray három mérkőzés után egy győzelemmel és két vereséggel állt a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Sallai Roland együttese a gyengébb kezdés ellenére jó hangulatban várhatta a kedd esti összecsapást, mivel az előző fordulóban 4–2-re nyert a francia Lille otthonában, és minden sorozatot figyelembe véve a legutóbbi négy mérkőzését is megnyerte.

Sallai Roland kezdett a VfB Stuttgart elleni Bajnokok Ligája-meccsen
Sallai Roland kezdett a VfB Stuttgart elleni Bajnokok Ligája-meccsen
Fotó: Ozan Kose / AFP

​Sallai Roland kulcsszerepet játszott a Galatasaray első góljában

Sallai Roland ezúttal is ott volt a Galatasaray kezdőcsapatában, és kulcsszerepet játszott abban, hogy együttese már a mérkőzés elején előnybe került. A 12. percben a magyar válogatott játékos jobbról középre lőtt labdáját a német védelem rossz helyre vágta ki, Alekszej Batrakov pedig begyűjtötte a labdát, majd 11 méterről a bal felső sarokba bombázott (1–0).

Három perccel később ismét az orosz játékos villant. Ezúttal a kolumbiai Davinson Sáncheztől kapott remek kiugratást, a ziccert pedig Fabian Bredlow lábai között a kapuba lőtte (2–0).

Galatasaray's Turkish midfielder #53 Bar?s Alper Y?lmaz (centre-L) clashes with VfB Stuttgart's German forward #26 Deniz Undav (centre-R) during the UEFA Champions League, league phase, Matchday 4, football match between Galatasaray and Stuttgart at Rams Park Stadium in Istanbul on November 3, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
Indulatokból sem volt hiány az összecsapáson
Fotó: Yasin Akgul / AFP

A két gyors gól után a Galatasaray egyáltalán nem állt vissza: a török csapat továbbra is nyomás alatt tartotta ellenfelét, és több ígéretes helyzetet is kialakított. Az előnyét azonban nem tudta növelni, így kétgólos vezetéssel vonulhatott a szünetre.

A második félidőben a német csapat volt aktívabb, és a 63. percben akár szépíthetett is volna, ám Deniz Undav 11 méterről leadott lövését Uğurcan Çakır óriási bravúrral ütötte ki a jobb alsó sarokból.

A Stuttgart ezt követően is lendületben maradt, és a 75. percben egy pillanatra úgy tűnhetett, hogy visszajön a mérkőzésbe. Deniz Undav lépett ki ziccerben, közeli lövése a felső lécen csattant, a kipattanó azonban Chris Führich elé került, aki 18 méterről védhetetlenül tekert a kapu bal oldalába. A gólt azonban érvénytelenítették, mivel az akció kezdetén Undav lesen tartózkodott.

Galatasaray's Russian midifielder #83 Aleksei Batrakov celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League, league phase, Matchday 4, football match between Galatasaray and Stuttgart at Rams Park Stadium in Istanbul on November 3, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
A duplázó Alekszej Batrakov volt a Galatasaray hőse
Fotó: Yasin Akgul / AFP

A hajrában a német csapat még mindent megtett a szépítésért, és a 86. percben kis híján gólt is szerzett. Dzenan Pejcinovic ziccerét azonban Çakır hatalmas bravúrral hárította, így a Galatasaray végül kétgólos győzelmet aratott.

A török együttes – amelyben Sallai Roland 68 percet játszott – ezzel megszerezte második győzelmét a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:
Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (2–0)
Sahtar Donyeck (ukrán)–Sporting (portugál) 0–1 (0–0)

 

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