Fontos hírek érkeztek Sallai Rolandról a kedd esti Galatasaray–Aston Villa Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. A török csapat vezetőedzője, Okan Buruk a találkozót megelőző sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a magyar válogatott játékos sérülés miatt nem lesz ott a mai meccskeretben. A szakember azonban biztató hírekkel is szolgált: Sallai Roland akár már a november 30-i, Besiktas elleni rangadón visszatérhet a pályára.

Sallai Roland akár már november 30-án visszatérhet a pályára Fotó: ABDA14LHAMID HOAYBAAY / ANADOLU

Galatasaray–Aston Villa Bajnokok Ligája

kedd, 18:45

Sallai Roland sorsáról is beszélt a Galatasaray edzője

Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Sallai Roland számára balszerencsésen alakult a magyar labdarúgó-válogatott novemberi összetartása. A 29 éves támadó a november 17-i, Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtti bemelegítés során sérült meg, így Marco Rossi szövetségi kapitánynak az utolsó pillanatban kellett változtatnia a kezdőcsapaton.

A Galatasaray később hivatalos tájékoztatást adott a magyar futballista állapotáról. Az orvosi vizsgálatok közepes fokú combhajlítóizom-húzódást és bevérzést mutattak ki, ezért Sallai kezelését azonnal megkezdték. A sérülés miatt a Samsunspor elleni bajnokit is kihagyta, és már akkor kérdésessé vált a szereplése az Aston Villa elleni Bajnokok Ligája-találkozón.

Okan Buruk a hétfői sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Sallai Roland kedden sem léphet pályára, ugyanakkor a visszatérésére már nem feltétlenül kell sokat várni.

A következő, Besiktas elleni mérkőzésen az állapotuk alakulásától függően már Osimhent és Sallait is láthatjuk. Addig hat napunk van

– fogalmazott a török szakember.

A Galatasaray vezetőedzője ezzel arra utalt, hogy a magyar válogatott játékosa akár már a november 30-i, Besiktas elleni rangadón visszatérhet. A szereplése azonban egyelőre nem biztos, azt a rehabilitáció alakulása és az orvosi vizsgálatok eredménye határozza meg.

Sallai mellett Victor Osimhen sem állhat rendelkezésre a mai BL-mérkőzésen. A nigériai csatár szintén sérüléssel bajlódik, így Buruknak két fontos játékosát is nélkülöznie kell az angol együttes ellen.

A török szakember elismerte, hogy a sérülések miatt szűkültek a lehetőségei, ugyanakkor bízik a rendelkezésére álló futballistákban. A Galatasaray hazai pályán szeretné folytatni jó szereplését a Bajnokok Ligájában, ehhez azonban Sallai és Osimhen nélkül kell helytállnia.