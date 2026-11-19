Sallai Roland számára balszerencsésen alakult a magyar labdarúgó-válogatott novemberi összetartása. A Galatasaray játékosa a november 17-i, Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt, a bemelegítés során szenvedett combizomsérülést, ezért Marco Rossi szövetségi kapitánynak az utolsó pillanatban módosítania kellett a kezdőcsapatán. Sallai helyét Bolla Bendegúz vette át, a magyar válogatott pedig végül 1–1-es döntetlent játszott a Puskás Arénában.

Sallai Roland fontos mérkőzésekről maradhat le

Fotó: Sebnem Coskun/Anaodlu/AFP

Bár a sérülés pontos súlyosságáról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, a török sajtóban megjelent információk alapján a 29 éves futballistára akár többmérkőzéses kihagyás is várhat.

Sallai Roland a Bajnokok Ligájában is fontos mérkőzésről maradhat le

Nevzat Dindar török sportújságíró értesülése szerint Sallai biztosan nem lép pályára a Galatasaray szombati, Samsunspor elleni bajnoki mérkőzésén. Hasonló információkról számolt be Serhan Türk is, aki az A Spor televíziós műsorában elmondta, hogy a magyar játékos állapota aggodalomra ad okot, és nem számít a szereplésére a hétvégi találkozón.

A 24 Saat Gazetesi beszámolója szerint Sallait Isztambulba való visszatérése után részletes orvosi vizsgálatoknak vetik alá. A Galatasaray egészségügyi stábja ezek eredményei alapján dönthet arról, mennyi időt kell kihagynia a magyar válogatott futballistának.

A török lap úgy tudja, hogy a Samsunspor elleni bajnoki mellett a november 24-i, Aston Villa elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is kicsi az esély Sallai szereplésére. A szakmai stáb vélhetően nem szeretne kockáztatni, mivel a combhajlítóizom-sérülések esetében a túl korai visszatérés újabb problémákhoz vezethet.

A Galatasaray számára különösen rosszkor jött a magyar játékos sérülése. Okan Buruk vezetőedzőnek már így is több kulcsemberét nélkülöznie kell, hiszen Victor Osimhen és Rafael Leao is sérüléssel bajlódik, miközben Ugurcan Cakir és Davinson Sánchez játéka körül is vannak kérdőjelek.

Sallai esetében a következő napok orvosi vizsgálatai dönthetnek arról, hogy csupán a hétvégi bajnokit kell kihagynia, vagy az Aston Villa elleni európai kupamérkőzésen sem számíthat rá a török bajnok.