Kedden este a török bajnok Galatasaray 2–0-ra legyőzte a német VfB Stuttgartot a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában. Az isztambuli találkozón a magyar válogatott Sallai Roland kezdőként lépett pályára, ráadásul kulcsszerepet játszott a Galatasaray vezető góljában.

Sallai Roland biztos pont a Galatasaray csapatában

Fotó: Abdulhamid Hosbas / Anadolu via AFP

A 29 éves magyar támadó – aki a Galatasarayban jobbhátvédként szerepel – az idei szezonban két mérkőzést leszámítva minden találkozón kezdőként lépett pályára, így nem túlzás azt állítani, hogy kulcsember a török csapatban. Ennek ellenére vannak, akik elégedetlenek Sallai teljesítményével.

Sallai Roland kemény kritikákat kapott a Galatasaray győzelme után

A korábbi 26-szoros török válogatott labdarúgó, a Beşiktaşban és a Fenerbahçéban is megfordult Tümer Metin az Asist Analiz YouTube-csatornájának műsorában értékelte a Galatasaray és a VfB Stuttgart mérkőzését. Több Galatasaray-játékost is dicsért, különösen a duplázó Alekszej Batrakov, valamint Yunus Akgün teljesítményével volt elégedett, Sallai Rolandról azonban lesújtó véleményt fogalmazott meg.

Sallai sem támadásban, sem védekezésben nincs jelen. Csak futkározik, és az agresszivitásának köszönhetően talál magának helyet a csapatban”

– idézi a Magyar Nemzet a korábbi török válogatott labdarúgót, aki már idén áprilisban is Sallait nevezte a Galatasaray leggyengébb láncszemének.

Metin akkor is azt kifogásolta, hogy szerinte Sallai elsősorban a küzdőszellemének köszönhetően kap lehetőséget. Emellett a magyar játékos indulatait és önuralmát is bírálta.

Tümer Metin mellett egy másik török legenda, Nihat Kahveci sem volt elégedett Sallai Roland teljesítményével. A 69-szeres válogatott egykori futballista a Kontraspor című műsorban úgy fogalmazott, hogy a magyar futballista passzívan futballozott.