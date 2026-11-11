Hat pontot akar szerezni a magyar válogatott a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken – legalábbis Sallai Roland szerint ez az egyértelmű cél. Marco Rossi együttese szombaton Georgia vendégeként lép pályára, majd három nappal később Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. A magyar csapat négy forduló után hét ponttal a második helyen áll, mindössze eggyel lemaradva a csoportot vezető északírektől. A két győzelem biztos feljutást jelentene, a Galatasaray támadója pedig kizárólag erre szeretne összpontosítani.

Sallai Roland két győzelemmel zárná a Nemzetek Ligáját

Fotó: AFP

Sallai Roland nem akar döntetlenre játszani a magyar válogatottal

A 29 éves futballista hosszú kihagyás után tért vissza a nemzeti csapathoz. Sallai a szeptemberi és októberi összetartáson sem állhatott Rossi rendelkezésére, miután közvetlenül a válogatott szünet előtt izomszakadást szenvedett. Az elmúlt heteket elsősorban a felépülése határozta meg, miközben a társai nélküle szerepeltek a Nemzetek Ligájában.

Nekem is rossz érzés volt, hogy nem tudtam csatlakozni a válogatotthoz, szívfájdalomként éltem meg, mert szeretek ide jönni mindig, de követtem a fiúkat, szurkoltam nekik, eközben pedig reggeltől estig rehabon voltam

– mondta az M4 Sportnak adott interjújában.

A magyar válogatott Sallai nélkül is versenyben maradt a csoportelsőségért. A szeptemberi, Ukrajna elleni vereség és az északírekkel játszott döntetlen után októberben már mindkét mérkőzését megnyerte. A Galatasaray légiósa szerint a csapat játéka folyamatosan fejlődött, és a hátralévő találkozókon is ezt a tendenciát kell folytatni.

„Úgy érzem, mérkőzésről mérkőzésre nagyon sokat fejlődött a játékunk, és szerencsére olyan pozícióban vagyunk, hogy van esélyünk visszajutni az A-ligába, ami kimondott cél. Nem lehet ikszre játszani, hat pont a feladat a következő két mérkőzésre” – hangsúlyozta.

A magyaroknak matematikailag négy pont is elegendő lehet a csoportelsőséghez, amennyiben Georgiában döntetlent játszanak, majd legyőzik Észak-Írországot. Sallai azonban nem szeretne más eredményektől függeni, és már a szombati találkozót is győzelemmel zárná.