Hat pontot akar szerezni a magyar válogatott a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken – legalábbis Sallai Roland szerint ez az egyértelmű cél. Marco Rossi együttese szombaton Georgia vendégeként lép pályára, majd három nappal később Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. A magyar csapat négy forduló után hét ponttal a második helyen áll, mindössze eggyel lemaradva a csoportot vezető északírektől. A két győzelem biztos feljutást jelentene, a Galatasaray támadója pedig kizárólag erre szeretne összpontosítani.
Sallai Roland nem akar döntetlenre játszani a magyar válogatottal
A 29 éves futballista hosszú kihagyás után tért vissza a nemzeti csapathoz. Sallai a szeptemberi és októberi összetartáson sem állhatott Rossi rendelkezésére, miután közvetlenül a válogatott szünet előtt izomszakadást szenvedett. Az elmúlt heteket elsősorban a felépülése határozta meg, miközben a társai nélküle szerepeltek a Nemzetek Ligájában.
Nekem is rossz érzés volt, hogy nem tudtam csatlakozni a válogatotthoz, szívfájdalomként éltem meg, mert szeretek ide jönni mindig, de követtem a fiúkat, szurkoltam nekik, eközben pedig reggeltől estig rehabon voltam
– mondta az M4 Sportnak adott interjújában.
A magyar válogatott Sallai nélkül is versenyben maradt a csoportelsőségért. A szeptemberi, Ukrajna elleni vereség és az északírekkel játszott döntetlen után októberben már mindkét mérkőzését megnyerte. A Galatasaray légiósa szerint a csapat játéka folyamatosan fejlődött, és a hátralévő találkozókon is ezt a tendenciát kell folytatni.
„Úgy érzem, mérkőzésről mérkőzésre nagyon sokat fejlődött a játékunk, és szerencsére olyan pozícióban vagyunk, hogy van esélyünk visszajutni az A-ligába, ami kimondott cél. Nem lehet ikszre játszani, hat pont a feladat a következő két mérkőzésre” – hangsúlyozta.
A magyaroknak matematikailag négy pont is elegendő lehet a csoportelsőséghez, amennyiben Georgiában döntetlent játszanak, majd legyőzik Észak-Írországot. Sallai azonban nem szeretne más eredményektől függeni, és már a szombati találkozót is győzelemmel zárná.
A Galatasarayban új szerepkörben bizonyít Sallai Roland
A támadó sérülése után visszakerült a Galatasaray kezdőcsapatába, amelyben az utóbbi időszakban jobb oldali védőként számít rá Okan Buruk vezetőedző. Sallai elismerte, hogy eleinte szokatlan volt számára a változtatás, ám idővel sikerült alkalmazkodnia az új feladatokhoz.
Amikor először erre a posztra kerültem, nem volt komfortos, viszont én az a játékos vagyok, aki beleáll a nehéz helyzetekbe, szóval úgy voltam vele, hogy beleállok és szeretnék a legjobb lenni.
A magyar futballista úgy érzi, jó döntést hozott, amikor a török sztárcsapathoz igazolt. A jobbhátvéd szerepkörében is fontos láncszeme lett az együttesnek, és különösen értékeli, hogy rendszeresen lehetőséget kap a bizonyításra. Elmondása szerint az új poszton nagyobb szabadságot is élvezhet, sokszor találkozik a labdával, és a támadásokhoz is csatlakozhat. Ugyanakkor a védekezésbe való visszarendeződés komoly fizikai terhelést jelent, ezért továbbra is szeretne fejlődni ezen a téren.
A magyar válogatottban viszont ismét előrébb játszhat, ami különösen motiválja. Rossi együttesének az első négy Nemzetek Ligája-mérkőzésén mindössze három gólja született, így Sallai visszatérése a támadójáték szempontjából is fontos lehet.
„Flexibilis játékos vagyok, remélem, a következő két mérkőzésen góllal vagy gólpasszal tudom segíteni a csapatot” – jelentette ki.
Sallai Roland biztos benne, hogy Szoboszlai mindent megtesz a játékért
A beszélgetés végén természetesen Szoboszlai Dominik állapota is szóba került. A Liverpool középpályása a Crystal Palace elleni bajnokin térdrándulást szenvedett, ezért továbbra is kérdéses, hogy vállalhatja-e a játékot a novemberi találkozókon.
Sallai azonban jól ismeri a csapatkapitány hozzáállását, és bízik benne, hogy társa ott lehet a pályán.
Ismerem, mindent meg fog tenni, hogy pályára lépjen. Nagyon nagy szívügye a válogatott, én személy szerint biztos vagyok a játékában, aztán meglátjuk a szakmai és a stáb milyen döntést hoz.
A magyar válogatott egészségügyi stábja folyamatosan dolgozik Szoboszlai felépülésén, az MLSZ korábbi közleménye szerint azonban a játékáról várhatóan csak az utolsó pillanatban születik döntés.
Sallai mindenesetre készen áll a visszatérésre, és az első mérkőzésen három ponttal szeretné megkezdeni a Nemzetek Ligája hajráját. A Galatasaray labdarúgója a magyar védelem eddigi teljesítményét is méltatta, és reméli, hogy Georgia ellen ismét kapott gól nélkül sikerül győzni.
„Azért megyünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Jó dolog, hogy kevés gólt kapunk, a legjobb az lenne, ha egyiken se kapnánk. Szeretnénk jó játék után három ponttal hazajönni” – szögezte le.