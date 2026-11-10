Nem mindennapi látvány fogadta a magyar labdarúgó-válogatott játékosait a telki edzőközpontnál. Sallai Roland ugyanis egy méregdrága, fekete Lamborghinivel érkezett meg Marco Rossi együttesének összetartására. A Galatasaray magyar támadójának luxusautója nemcsak elképesztő megjelenésével, hanem brutális teljesítményével és döbbenetes árával is felhívja magára a figyelmet. A különleges járgány akár 140 millió forintot is érhet.

Sallai Roland (jobbra) brutális luxusautóval érkezett a magyar válogatotthoz Fotó: Damien Eagers / PA Wire

Sallai Roland brutális luxusautóval érkezett a magyar válogatotthoz

A magyar válogatott játékosai hétfőn megkezdték a felkészülést a Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. A Telkibe érkező futballisták közül ezúttal Sallai Roland szolgáltatta az egyik legfeltűnőbb pillanatot, aki egy fekete Lamborghini Urus volánja mögött gördült be az edzőközpontba.

Az Urus az olasz sportautógyártó egyik legkülönlegesebb modellje, amely egy családi méretű szabadidő-autó kényelmét ötvözi a szupersportkocsik teljesítményével. A típus különböző változatai egészen elképesztő műszaki adatokkal büszkélkedhetnek.

Az Urus S négyliteres, duplaturbós V8-as motorja 666 lóerős, az autó mindössze 3,5 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 kilométer/órára, végsebessége pedig eléri a 305 kilométer/órát. A sportosabb Performante változat még ennél is gyorsabb, hiszen 3,3 másodperc alatt teljesíti ugyanezt a gyorsulást. A modellcsalád egyik legerősebb tagja a konnektorról tölthető hibrid Urus SE, amelynek összteljesítménye már a 800 lóerőt is eléri. Ez különösen elképesztő adat egy több mint kéttonnás luxusterepjáró esetében.

Az autó ára legalább annyira megdöbbentő, mint a teljesítménye. Az Urus S újkori alapára nagyjából 90–100 millió forintnak megfelelő összeg, a különleges felszereltségű példányok azonban ennél jóval többe kerülhetnek. A magyar használtautó-piacon egyes Lamborghini Urusokért akár 120–140 millió forintot is elkérnek.

A magyar válogatott sztárjai közül Szoboszlai Dominik is híres arról, hogy kedveli a különleges és méregdrága autókat, ám Sallai mostani érkezése kétségkívül látványosra sikerült. Hogy a két futballista közül ki büszkélkedhet az értékesebb járgánnyal, azt nehéz lenne megmondani, az viszont biztos, hogy a Galatasaray támadójának Lamborghinije a luxusautók legfelső kategóriájába tartozik.