Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lezuhant egy repülőgép Floridában, kilencen meghaltak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Úgy tűnt, újabb különleges sportprojektben találta meg a következő kihívást az amerikai edző. Shane Tusup magyar tanítványa azonban visszavonult, miközben a hivatalos nemzetközi adatlap szerint még mindig ő az edzője.

Shane Tusup az elmúlt években az úszás mellett más sportágakban is kereste az új kihívásokat, tavaly pedig egy fiatal magyar műkorcsolyázó felkészítésében vállalt szerepet. Papp Vivien azóta eltűnt a versenyekről, a nemzetközi adatok alapján pedig egészen érdekes helyzet alakult ki az amerikai szakember és tanítványa körül.

Shane Tusup újabb terve ment füstbe?
Shane Tusup újabb terve ment füstbe? Fotó: FERENC ISZA / AFP

Shane Tusup neve továbbra is ott van Papp Vivien mellett

Papp Vivien és Shane Tusup 2025-ben kezdett együtt dolgozni. A magyar műkorcsolyázó akkor még aktívan versenyzett, ősszel több nemzetközi viadalon is jégre lépett. Az eredményeket összesítő Skater Stats adatbázisa szerint Papp 2025 októberében megnyerte az alsó-ausztriai Lower Austria Cupot, majd szerepelt a Budapest Trophy és az Icechallenge versenyein is. Legutóbbi feltüntetett eredménye a 2025 decemberében rendezett Four Nationals Championshipshez köthető.

Azóta azonban nem találni új versenyeredményt a neve mellett. A nemzetközi műkorcsolyával foglalkozó FIGURA adatbázisa szeptemberben ellenőrzött profilján is azt írja, hogy a magyar sportoló legutóbb a 2025/26-os idényben versenyzett. Papp Vivien nemsokkal később a saját Instagram-oldalán jelentette be, hogy befejezi a pályafutását. Az Anything GOEs nemzetközi műkorcsolyás oldal július 1-jei összefoglalójában szintén a visszavonulását bejelentő sportolók között szerepeltette a magyar versenyzőt.

Azonban a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség, vagyis az ISU jelenleg elérhető hivatalos adatlapján ugyanis továbbra is Shane Tusup szerepel Papp Vivien edzőjeként. A profil szerint a 2008-ban született magyar sportoló Budapesten készül, a koreográfusai között pedig Nóra Hoffmann és Stéphane Lambiel neve szerepel.  

A szeptemberben frissített adatok szerint még mindig Shane Tusup szerepel Papp Vivien edzőjeként.

Tusup és Papp együttműködése annak idején itthon is figyelmet kapott. A Bors számolt be arról, hogy az amerikai szakember a műkorcsolyában is szerepet vállalt, Papp pedig akkor arról beszélt, hogy augusztus óta egy új edzésformát alkalmaznak közösen. A fiatal sportoló úgy fogalmazott, az új módszer egyre hatékonyabbá vált, Tusup pedig egy ausztriai verseny után már a közös munka eredményét méltatta.

Shane Tusup és felesége meglepő vallomást tett: a kislányukról van szó
Új életet kezdett Shane Tusup, már nem az az ember, akit Hosszú Katinka mellett megismert az ország
Már az első este magyar éremért szurkolhatunk az úszó Eb-n
Szóljon hozzá!