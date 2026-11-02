Shane Tusup az elmúlt években az úszás mellett más sportágakban is kereste az új kihívásokat, tavaly pedig egy fiatal magyar műkorcsolyázó felkészítésében vállalt szerepet. Papp Vivien azóta eltűnt a versenyekről, a nemzetközi adatok alapján pedig egészen érdekes helyzet alakult ki az amerikai szakember és tanítványa körül.

Shane Tusup újabb terve ment füstbe? Fotó: FERENC ISZA / AFP

Shane Tusup neve továbbra is ott van Papp Vivien mellett

Papp Vivien és Shane Tusup 2025-ben kezdett együtt dolgozni. A magyar műkorcsolyázó akkor még aktívan versenyzett, ősszel több nemzetközi viadalon is jégre lépett. Az eredményeket összesítő Skater Stats adatbázisa szerint Papp 2025 októberében megnyerte az alsó-ausztriai Lower Austria Cupot, majd szerepelt a Budapest Trophy és az Icechallenge versenyein is. Legutóbbi feltüntetett eredménye a 2025 decemberében rendezett Four Nationals Championshipshez köthető.

Azóta azonban nem találni új versenyeredményt a neve mellett. A nemzetközi műkorcsolyával foglalkozó FIGURA adatbázisa szeptemberben ellenőrzött profilján is azt írja, hogy a magyar sportoló legutóbb a 2025/26-os idényben versenyzett. Papp Vivien nemsokkal később a saját Instagram-oldalán jelentette be, hogy befejezi a pályafutását. Az Anything GOEs nemzetközi műkorcsolyás oldal július 1-jei összefoglalójában szintén a visszavonulását bejelentő sportolók között szerepeltette a magyar versenyzőt.

Azonban a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség, vagyis az ISU jelenleg elérhető hivatalos adatlapján ugyanis továbbra is Shane Tusup szerepel Papp Vivien edzőjeként. A profil szerint a 2008-ban született magyar sportoló Budapesten készül, a koreográfusai között pedig Nóra Hoffmann és Stéphane Lambiel neve szerepel.

A szeptemberben frissített adatok szerint még mindig Shane Tusup szerepel Papp Vivien edzőjeként.