Lassan egy éve nem lépett pályára a Sepsi OSK korábbi magyar válogatott labdarúgója, Sigér Dávid. A 35 éves játékost – aki a Fradi színeiben ért pályafutása csúcsára – előbb egy krónikus lábfájdalom, az azt követő rehabilitáció, majd a Román Labdarúgó-szövetség szabályzata gátolta meg abban, hogy visszatérjen. Hála egy műtétnek és az azt követő kezeléseknek viszont már sokkal jobban van, és azon dolgozik, hogy januárban újra láthassuk őt játszani.
Sigér Dávid hatszor nyert magyar bajnokságot a Fradival, egyszer Magyar Kupát is, valamint a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencialigában is pályára lépett a klub színeiben. 2024 óta már a román Sepsi OSK labdarúgója, lassan egy éve viszont eltűnt a pályáról, aminek több oka is van.
Sigér Dávid krónikus lábfájdalommal küzdött
Már az előző szezonban is küzdöttem lábfej fádalommal, ami egy krónikus dologgá vált, az okát viszont nem nagyon tudták megmagyarázni. Fájdalommal ugyan, de az elején még vállalni tudtam az edzéseket, viszont nem lett kezelve, ezért egyre rosszabbá vált. A januári felkészülés után már olyan fájdalmaim voltak, amik teljesen ellehetetlenítették a munkát. Sőt, a hétköznapi életemet is nehézzé tették. Magyarországon egy specialista fejtette meg a problémát, és végül egy februári beavatkozás segített. Onnantól 6 hónapos rehabilitációt jósoltak, végül ez így is lett, és fél év elteltével teljes értékű edzésmunkát tudtam végezni
– mesélte az Origo Sport megkeresésére Sigér Dávid. A 35 éves labdarúgó számára a bizonytalanság volt a legijesztőbb az egészben.
A hitemet és az önbizalmamat azonban folyamatosan nyertem vissza azzal, ahogy egyre könnyebb napok jöttek, és kezdtek csökkenni, elmúlni a fájdalmaim a műtétet követő gyógytornával és kezelésekkel. Sőt, korábban visszatérő problémákat is sikerült kivédeni azzal, hogy erősebb lett az a rendszer, ami egészen a lábfejemtől indul.
A fájdalom kiváló okát már csak azért is volt nehéz megmondani, mert Sigér Dávid sem tudja egyetlen mozdulathoz vagy időponthoz kötni a problémák kezdetét.
A bajnokságban nem léphet pályára
Sigér Dávid helyzete sokáig olyan bizonytalan volt, hogy a Sepsi OSK inkább nem jelölte őt a bajnoki keretbe. A román szövetség szabályainak megfeleően ugyanis a nyári átigazolási szezon lezárásáig minden klubnak le kell adnia egy úgynevezett A listát, amelyen 21 olyan játékos szerepelhet, akik elmúltak 21 évesek.
Akkor még külön edzettem, és bár beszálltam különböző gyakorlatokba, az egésznek a végkimenetele nagyon bizonytalan volt. Ezért számítottam is arra, hogy nem leszek rajta a listán. Egy részről jó, mert tudtam úgy haladni a rehabilitációval, ahogy azt a gyógyulási ütem megkívánta, és így biztonságos visszatérés lehet ebből az egészben, más részről rossz érzés, hogy már eltelt 2 hónap és nem játszhatok a bajnokságban. Most nyugodtnak kell maradnom és örülni annak, hogy együtt edzhetek a többiekkel, januárra pedig minél jobb fizikális állapotba kell hoznom magam
– tűzte ki a céljait a középpályás. A téli átigazolási időszakban ugyanis a Sepsi OSK módosíthat majd a bajnoki keretén, így Sigér Dávid újra pályára léphet. Ez a szabály egyébként a román kupára nem vonatkozik, így a középpályás ebben a sorozatban legutóbb már ott lehetett a kispadon.
Amíg élvezi, folytatja a pályafutását
Sigér Dávidnak esze ágában sincs pályafutása végén gondolkodni azok után, hogy végre jobban van és nem érez fájdalmat a lábfejében. Élvezettel és szívesen lép még mindig pályára, és ameddig ez így marad, folytatja. Családjával szeretnek Sepsiszentgyörgyön élni, bár a csapat szereplésében voltak nehézségek – megjárták a másodosztályt –, már harmadik éve erősíti a román klubot, ami a mai labdarúgásban egy hosszabb időnek számít. A legtöbb időt azonban a Fradiban töltötte el, nem véletlenül. Hamar közönségkedvenccé vált, és karrierje csúcsát is az Üllői úton érte el azzal, meghatározó tagja volt egy nagyon sikeres csapatnak.