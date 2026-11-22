Lassan egy éve nem lépett pályára a Sepsi OSK korábbi magyar válogatott labdarúgója, Sigér Dávid. A 35 éves játékost – aki a Fradi színeiben ért pályafutása csúcsára – előbb egy krónikus lábfájdalom, az azt követő rehabilitáció, majd a Román Labdarúgó-szövetség szabályzata gátolta meg abban, hogy visszatérjen. Hála egy műtétnek és az azt követő kezeléseknek viszont már sokkal jobban van, és azon dolgozik, hogy januárban újra láthassuk őt játszani.

Sigér Dávid krónikus lábfájdalommal küzdött

Fotó: Dömötör Csaba

Sigér Dávid hatszor nyert magyar bajnokságot a Fradival, egyszer Magyar Kupát is, valamint a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencialigában is pályára lépett a klub színeiben. 2024 óta már a román Sepsi OSK labdarúgója, lassan egy éve viszont eltűnt a pályáról, aminek több oka is van.

Sigér Dávid krónikus lábfájdalommal küzdött

Már az előző szezonban is küzdöttem lábfej fádalommal, ami egy krónikus dologgá vált, az okát viszont nem nagyon tudták megmagyarázni. Fájdalommal ugyan, de az elején még vállalni tudtam az edzéseket, viszont nem lett kezelve, ezért egyre rosszabbá vált. A januári felkészülés után már olyan fájdalmaim voltak, amik teljesen ellehetetlenítették a munkát. Sőt, a hétköznapi életemet is nehézzé tették. Magyarországon egy specialista fejtette meg a problémát, és végül egy februári beavatkozás segített. Onnantól 6 hónapos rehabilitációt jósoltak, végül ez így is lett, és fél év elteltével teljes értékű edzésmunkát tudtam végezni

– mesélte az Origo Sport megkeresésére Sigér Dávid. A 35 éves labdarúgó számára a bizonytalanság volt a legijesztőbb az egészben.

A hitemet és az önbizalmamat azonban folyamatosan nyertem vissza azzal, ahogy egyre könnyebb napok jöttek, és kezdtek csökkenni, elmúlni a fájdalmaim a műtétet követő gyógytornával és kezelésekkel. Sőt, korábban visszatérő problémákat is sikerült kivédeni azzal, hogy erősebb lett az a rendszer, ami egészen a lábfejemtől indul.

A fájdalom kiváló okát már csak azért is volt nehéz megmondani, mert Sigér Dávid sem tudja egyetlen mozdulathoz vagy időponthoz kötni a problémák kezdetét.