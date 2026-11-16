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Marc Cucurella kihúzta a gyufát a viselkedésével. A Spanyolország-Anglia Nemzetek Ligája-mérkőzésen a Real Madrid sztárja megpróbálta megakadályozni Harry Kane büntetőjét, amivel alaposan magára haragította az angol drukkereket és a klubtársát is.

Marc Cucurella korábban nagy közönségkedvenc volt Angliában, ugyanis a Brightonban és a Chelsea-ben is futballozott, majd idén nyáron a londoni kékektől a Real Madridhoz igazolt. A Spanyolország-Anglia meccsen is pályára lépett a világ- és Európa-bajnok balhátvéd, ám ezúttal nem a remek teljesítményével sikerült kitűnnie.

Marc Cucurellának nem ment a játék a Spanyolország-Anglia meccsen
Marc Cucurellának nem ment a játék a Spanyolország-Anglia meccsen
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Spanyolország-Anglia: Marc Cucurella miatt hőbörögnek

A friss aranylabdás Harry Kane még a szünet előtt harcolt ki tizenegyest, miután alaposan megforgatta Pau Cubarsít. A VAR azonban két, az esetet megelőző szituációt is megvizsgált. Cucurella először Jude Bellinghammel szemben próbálkozott szabálytalansággal, majd látványosan a földre zuhant, miután összeütközött Elliot Andersonnal. Egyik esetben sem történt fault, a játékvezetők pedig helyesen figyelmen kívül hagyták a spanyolok reklamálását. Kane ezt követően higgadtan értékesítette a büntetőt, és megszerezte az angolok vezető gólját.

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 15: Harry Kane of England celebrates after scoring a goal during the UEFA Nations League A Group 3 matchday 6 football match between Spain and England at Riyadh Air Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, on November 15, 2026. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Harry Kane 11-esből szerzett vezetést
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Az angol szurkolók kifakadtak a spanyol védő színészkedése miatt. „Ez egyszerűen szánalmas volt Cucurellától” – hangzott egy kritika. Egy másik drukker szerint a Real sztárja előbb megpróbálta eltalálni Bellinghamet, majd összeesett, miután Anderson a labda megjátszását követően lendületből továbbmozgott.

„Harry Kane teljesen megbolondította Cubarsít, aki szabálytalankodott vele szemben. Tizenegyes Angliának! 

Cucurella pedig szánalmas színészkedésbe kezdett, hogy megpróbálja elérni a büntető érvénytelenítését. Szégyen!” 

– jegyezte meg egy másik szurkoló.

Cucurella madridi klubtársát, Bellinghamet is magára haragította, az angol középpályás indulatosan taszigálta a földön fekvő védőt, hogy hagyja abba a szimulálást és keljen már fel.

A mérkőzést végül az angolok nyerték meg 3-2-re, ezzel megszakították a spanyolok 43 meccses veretlenségi sorozatát.

Ami Cucurellát illeti, a 28 éves védő a Real Madridba remekül beilleszkedett, José Mourinho rendszerében abszolút alapembernek számít. A jellegzetes hajzuhatagáról ismert balhátvéd a Barcelona elleni rangadón nyújtotta eddigi legjobb teljesítményét, a Camp Nouban 2-1-re megnyert mérkőzésen sikeresen semlegesítette válogatottbeli csapattársát, Lamine Yamalt.

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