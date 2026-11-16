Hiába állt fel háromgólos hátrányból, a spanyol válogatott végül 3–2-es vereséget szenvedett Angliától a Nemzetek Ligája csoportkörének vasárnapi zárófordulójában. A madridi Metropolitano Stadionban rendezett találkozóval egy egészen elképesztő sorozat szakadt meg: a világbajnok spanyolok 44 egymást követő tétmérkőzés után kaptak ki ismét.
Történelmi sorozatnak vetett véget Anglia, erről ír a spanyol sajtó
A Mundo Deportivo hétfői cikkében külön kiemelte, hogy Luis de la Fuente együttese legutóbb 2023. március 28-án, Skócia ellen veszített tétmérkőzést. Az akkori 2–0-s vereséget követően a spanyolok több mint három és fél éven keresztül veretlenek maradtak a tétmeccseken, ezalatt Európa-bajnokságot és világbajnokságot is nyertek. A katalán sportlap a történelmi sorozat végét állította beszámolója középpontjába, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a spanyol válogatott kis híján emlékezetes fordítást mutatott be.
Az angolok az első félidő végén Harry Kane tizenegyesével kerültek előnybe, majd a szünet után Ezri Konsa és Ben White is betalált, így Thomas Tuchel együttese az 57. percben már 3–0-ra vezetett.
A mérkőzés azonban ekkor váratlan fordulatot vett. Elliot Anderson a 63. percben szabálytalankodott a kapura törő Lamine Yamallal szemben, amiért piros lapot kapott, a megítélt büntetőt pedig Mikel Oyarzabal értékesítette. Tíz perccel később Nico Williams is betalált, így a hazaiak az utolsó negyedórában az egyenlítésért rohamoztak.
A Mundo Deportivo szerint a spanyol válogatott feltámadásának főszereplője Lamine Yamal volt, aki a hajrában többször is veszélyeztetett. Az angolok kapusa, James Trafford azonban bravúrok sorozatával őrizte meg csapata előnyét.
A spanyolok végül 22 kapura lövéssel, köztük nyolc kaput eltaláló próbálkozással fejezték be a találkozót, az egyenlítés azonban elmaradt.
Luis de la Fuente elismerte az angolok fölényét
A Spanyolország–Anglia mérkőzés után a spanyol szövetségi kapitány sem keresett kifogásokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy büszke játékosaira.
„Tudni kell győzni és veszíteni is. Az első harminc percben teljesen fölénk kerekedtek, az ellenfél jobb volt. Később már kiegyenlítettebbé vált a játék, több lehetőségünk is akadt, de az a fél óra nagyon sokba került. Egy olyan csapat ellen, mint Anglia, ez rendkívül megnehezíti a dolgunkat” – idézte De la Fuentét a La Vanguardia.
A szakember sajnálta, hogy csapata nem tudta megőrizni veretlenségét, de úgy véli, az elmúlt évek sikerei önmagukért beszélnek.
„Csak büszkeséggel tudok beszélni a játékosaimról. Sikerült talpra állnunk, mindenki mindent beleadott. Kár, hogy legalább a döntetlent nem tudtuk kiharcolni, és ezzel megőrizni a veretlenségünket” – fogalmazott a kapitány.
Thomas Tuchel számára ugyanakkor különösen nagy jelentőséggel bírt a madridi siker. A német szakember szerint ez volt az angol válogatott legjobb teljesítménye, amióta átvette az irányítást.
A 3–2-es győzelemnek köszönhetően Anglia megnyerte a Nemzetek Ligája-csoportját, így kiemeltként várhatja a negyeddöntő sorsolását. A spanyolok másodikként jutottak tovább, ám a márciusi egyenes kieséses szakaszban így is esélyük lesz arra, hogy újabb trófeával bővítsék gyűjteményüket.