Hiába állt fel háromgólos hátrányból, a spanyol válogatott végül 3–2-es vereséget szenvedett Angliától a Nemzetek Ligája csoportkörének vasárnapi zárófordulójában. A madridi Metropolitano Stadionban rendezett találkozóval egy egészen elképesztő sorozat szakadt meg: a világbajnok spanyolok 44 egymást követő tétmérkőzés után kaptak ki ismét.

Anglia nyerni tudott Spanyolországban a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában

Fotó: Burak Akbulut/Anadolu/AFP

Történelmi sorozatnak vetett véget Anglia, erről ír a spanyol sajtó

A Mundo Deportivo hétfői cikkében külön kiemelte, hogy Luis de la Fuente együttese legutóbb 2023. március 28-án, Skócia ellen veszített tétmérkőzést. Az akkori 2–0-s vereséget követően a spanyolok több mint három és fél éven keresztül veretlenek maradtak a tétmeccseken, ezalatt Európa-bajnokságot és világbajnokságot is nyertek. A katalán sportlap a történelmi sorozat végét állította beszámolója középpontjába, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a spanyol válogatott kis híján emlékezetes fordítást mutatott be.

Az angolok az első félidő végén Harry Kane tizenegyesével kerültek előnybe, majd a szünet után Ezri Konsa és Ben White is betalált, így Thomas Tuchel együttese az 57. percben már 3–0-ra vezetett.

A mérkőzés azonban ekkor váratlan fordulatot vett. Elliot Anderson a 63. percben szabálytalankodott a kapura törő Lamine Yamallal szemben, amiért piros lapot kapott, a megítélt büntetőt pedig Mikel Oyarzabal értékesítette. Tíz perccel később Nico Williams is betalált, így a hazaiak az utolsó negyedórában az egyenlítésért rohamoztak.

A Mundo Deportivo szerint a spanyol válogatott feltámadásának főszereplője Lamine Yamal volt, aki a hajrában többször is veszélyeztetett. Az angolok kapusa, James Trafford azonban bravúrok sorozatával őrizte meg csapata előnyét.

A spanyolok végül 22 kapura lövéssel, köztük nyolc kaput eltaláló próbálkozással fejezték be a találkozót, az egyenlítés azonban elmaradt.

Luis de la Fuente elismerte az angolok fölényét

A Spanyolország–Anglia mérkőzés után a spanyol szövetségi kapitány sem keresett kifogásokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy büszke játékosaira.