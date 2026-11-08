Máris megtörtént az újabb edzőváltás az NB I-ben. Öt nappal azután, hogy Pinezits Máté távozott az MTK Budapest kispadjáról, Supka Attila közös megegyezéssel szerződést bontott a Kisvárdával – ahol korábban az akadémia szakmai igazgatójaként is dolgozott.

Supka Attila távozott Kisvárdáról

Fotó: kisvardafc.hu/

Kisvárda-Puskás Akadémia (NB I)

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Supka Attila távozott Kisvárdáról

Supka Attila először a 2020/21-es idényben vezette a Kisvárdát, és akkor 33 bajnoki mérkőzésen ült a kispadon. A 64 éves szakember 2024 és 2026 között a helyi akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott, majd idén újra a felnőtt csapatnál kapta meg a bizalmat.

Ezúttal viszont csak 13 bajnoki jutott neki, miután a szombati Puskás Akadémia ellen hazai pályán elszenvedett 1-0-s vereség másnapján közös megegyezéssel szerződést bontott vele a klub.

A Kisvárda arról tájékoztatta a szurkolókat, hogy az utódlás megoldásának kérdése folyamatban van.