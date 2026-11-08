Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az MTK Budapest után a Kisvárda is edzőt vált. Supka Attila a Puskás Akadémia ellen vereség másnapján szerződést bontott a klubbal.

Máris megtörtént az újabb edzőváltás az NB I-ben. Öt nappal azután, hogy Pinezits Máté távozott az MTK Budapest kispadjáról, Supka Attila közös megegyezéssel szerződést bontott a Kisvárdával – ahol korábban az akadémia szakmai igazgatójaként is dolgozott.

Supka Attila távozott Kisvárdáról
Supka Attila távozott Kisvárdáról
Fotó: kisvardafc.hu/
  • Kisvárda-Puskás Akadémia (NB I)
  • 0-1

Supka Attila távozott Kisvárdáról

Supka Attila először a 2020/21-es idényben vezette a Kisvárdát, és akkor 33 bajnoki mérkőzésen ült a kispadon. A 64 éves szakember 2024 és 2026 között a helyi akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott, majd idén újra a felnőtt csapatnál kapta meg a bizalmat. 

Ezúttal viszont csak 13 bajnoki jutott neki, miután a szombati Puskás Akadémia ellen hazai pályán elszenvedett 1-0-s vereség másnapján közös megegyezéssel szerződést bontott vele a klub. 

A Kisvárda arról tájékoztatta a szurkolókat, hogy az utódlás megoldásának kérdése folyamatban van.

Marco Rossi újonca hatalmas bombagólt rúgott az NB I-ben – videó
Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi
„Én nem hízelgek a Ferencvárosnak” – Bognár György nem kertelt a Fradi sikere után
Szóljon hozzá!