Máris megtörtént az újabb edzőváltás az NB I-ben. Öt nappal azután, hogy Pinezits Máté távozott az MTK Budapest kispadjáról, Supka Attila közös megegyezéssel szerződést bontott a Kisvárdával – ahol korábban az akadémia szakmai igazgatójaként is dolgozott.
- Kisvárda-Puskás Akadémia (NB I)
- 0-1
Supka Attila távozott Kisvárdáról
Supka Attila először a 2020/21-es idényben vezette a Kisvárdát, és akkor 33 bajnoki mérkőzésen ült a kispadon. A 64 éves szakember 2024 és 2026 között a helyi akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott, majd idén újra a felnőtt csapatnál kapta meg a bizalmat.
Ezúttal viszont csak 13 bajnoki jutott neki, miután a szombati Puskás Akadémia ellen hazai pályán elszenvedett 1-0-s vereség másnapján közös megegyezéssel szerződést bontott vele a klub.
A Kisvárda arról tájékoztatta a szurkolókat, hogy az utódlás megoldásának kérdése folyamatban van.