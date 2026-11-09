Nem tudott javítani helyzetén az Újpest, amely vasárnap 3–1-es vereséget szenvedett a Debrecen otthonában a labdarúgó NB I 13. fordulójában. A lilák az előző öt bajnoki mérkőzésükből mindössze egyet nyertek meg, a DVSC elleni kudarc után pedig Szélesi Zoltán vezetőedző sem rejtette véka alá csalódottságát. A szakember kemény kritikát fogalmazott meg saját játékosaival szemben, és elismerte, hogy több teljesítmény is elmaradt a várakozásoktól.

Szélesi Zoltán nem kímélte az Újpest játékosait

Fotó: Mirkó István

Szélesi Zoltán nem kímélte az Újpest játékosait

A Debrecen sorozatban negyedik bajnoki győzelmét aratta, az Újpest viszont továbbra sem találja az állandóságot. A vasárnapi találkozón Szendrei Ákos szerzett vezetést a hazaiaknak, amire Aljosa Matko még az első félidőben válaszolni tudott. A fordulás után azonban Dénes Vilmos ismét előnyhöz juttatta a Lokit, majd a hajrában Cibla Flórián állította be a 3–1-es végeredményt. A mérkőzést követően Szélesi Zoltán a Nemzeti Sportnak nyilatkozva elismerte, hogy csapata teljesítménye messze elmaradt attól, amit előzetesen várt.

Természetesen van bennem hiányérzet. Megérdemelten nyert a Debrecen, a saját csapatommal nem vagyok elégedett. Többen nem nyújtottak olyan teljesítményt, amit vártunk tőlük, ez egy ilyen ellenféllel szemben nem fért bele

– fogalmazott az Újpest vezetőedzője.

A szakember szerint a két együttes közötti különbséget elsősorban a helyzetkihasználás jelentette. Az újpestiek hiába próbáltak magas letámadással veszélyt teremteni, nem tudtak igazán komoly lehetőségeket kialakítani. A Debrecen ezzel szemben eredményesebb volt a kulcspillanatokban, és több minőségi helyzetet dolgozott ki.

Szélesi azt is elmondta, hogy több játékosa a tudása alatt teljesített, ráadásul a védelemben és a középpályán elkövetett könnyű labdavesztések is megnehezítették csapata dolgát. A vezetőedző a válogatott szünetben változtatásokat tervez, hogy az Újpest eredményesebben folytathassa a bajnokságot.

A lilák számára különösen fájó a debreceni vereség, hiszen az elmúlt öt fordulóban mindössze egyetlen győzelmet ünnepelhettek. A következő időszak így kulcsfontosságú lehet Szélesi Zoltán együttese számára, amelynek nemcsak az eredményességén, hanem a játékának stabilitásán is javítania kell.