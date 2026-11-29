Átkot próbált levenni Dárdai Pál a szombati MTK Budapest-Újpest NB I-es mérkőzés előtt Szélesi Zoltánról. Erről a vendég csapat vezetőedzője beszélt, aki azt is elmondta, minden bevetettek a győzelem érdekében: beszélgettek a játékosokkal, leszidták őket, és sokat gyakoroltak.

Dárdai Pál átkot próbált levenni Szélesi Zoltánról

Fotó: MW

MTK Budapest-Újpest (NB I)

2-3

Dárdai Pál átkot próbált levenni Szélesi Zoltánról

Az Újpest kétgólos hátrányból fordítva nyert az MTK Budapest otthonában, Szélesi Zoltán vezetőedző pedig a lefújás után elmondta, ehhez mindent bevetettek.

Már próbáltunk átkot leszedni, a Pali szórt rám ezt-azt, hogy levegye rólam, beszélgettünk a játékosokkal, leszidtuk őket, gyakoroltunk, tényleg mindent megpróbáltunk, hogy túl tudjunk ezen lendülni erre a mérkőzésre

– fogalmazott Szélesi Zoltán arról, hogy az utolsó 30 méteren már nehéz segítenie a játékosoknak, ott nekik kell egymás közt megoldást találniuk az áttörésre.

A vezetőedző elárulta, Dárdai Pál sportigazgató a szünetben – amikor még 2-1-es hátrányban volt az Újpest – elmondta a játékosoknak, ha így játszanak tovább és nem kapnak gólt, megnyerik a mérkőzést. Ez pedig így is lett.

Ne beszéljünk áttörésről, csak berúgtuk a helyzeteinket és jól jöttünk ki a mérkőzés forgatókönyvéből. Dolgozunk, a munka eredménye az offenzív játék, amibe belecsúsznak a labdakihozatalnál hibák, ez történt a kapott góloknál is

– nyilatkozta az M4 Sportnak Szélesi Zoltán.