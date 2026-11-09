Külön cikket szenteltek Szoboszlai Dominik sérülésének Észak-Írországban a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a középpályás gólpasszal járult hozzá a Liverpool 3-1-es sikeréhez a Crystal Palace ellen, de az első félidő végén ápolásra szorult, majd a 69. percben lecserélte őt Andoni Iraola vezetőedző. Bár a Magyar Labdarúgó-szövetség közleményt adott ki, hogy a 26 éves játékos egyelőre vizsgálatokon esik át, az északírek már arról írnak, az esetleges hiánya milyen jelentős veszteség lenne Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének.
Szoboszlai Dominik állapotáról előbb a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola tett aggasztó kijelentéseket, majd az MLSZ adott ki közleményt.
A Liverpool FC tegnapi mérkőzésén a 69. percben lecserélt Szoboszlai Dominik az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően a hétfői napon vizsgálatokon esik át. A fejleményekről természetesen a lehető leghamarabb tájékoztatni fogjuk a közvéleményt!
– tájékoztatta a szurkolókat a szövetség.
Szoboszlai Dominik címlapra került Észak-Írországban
Egyelőre sok a kérdőjel Szoboszlaival kapcsolatban, az északír Belfast News Letter mégis a sport rovatának címlapján foglalkozott a magyar válogatott csapatkapitányával – szúrta ki a Magyar Nemzet. A két csapat ugyanis napokon belül, egészen pontosan november 17-én Nemzetek Ligája-találkozót vív egymással.
Az északír lap a magyar válogatott legfontosabb játékosaként jellemezte Szoboszlai Dominikot, és kiemelte, hogy esetleges hiánya milyen jelentős veszteség lenne Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének.
A helyi sajtó szerint a Magyarország-Észak-Írország mérkőzés a csoportelsőség és az A-ligába jutás szempontjából is döntő lehet, miután a két csapat között jelenleg egy pont a különbség.
A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:
- Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
- Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45