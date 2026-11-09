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Így érkeztek meg Telkibe a magyar válogatott játékosai, egyvalakit hiányol mindenki – galéria

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A 26 éves magyar középpályás állapota nemcsak Angliában és Magyarországon, hanem Észak-Írországban is téma. A helyi sajtó külön cikkben foglalkozik azzal, Szoboszlai Dominik esetleges hiánya mekkora veszteség lenne Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének a két csapat Nemzetek Ligája-találkozójára.

Külön cikket szenteltek Szoboszlai Dominik sérülésének Észak-Írországban a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a középpályás gólpasszal járult hozzá a Liverpool 3-1-es sikeréhez a Crystal Palace ellen, de az első félidő végén ápolásra szorult, majd a 69. percben lecserélte őt Andoni Iraola vezetőedző. Bár a Magyar Labdarúgó-szövetség közleményt adott ki, hogy a 26 éves játékos egyelőre vizsgálatokon esik át, az északírek már arról írnak, az esetleges hiánya milyen jelentős veszteség lenne Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének.

Szoboszlai Dominik állapota nemcsak Angliában és Magyarországon, hanem Észak-Írországban is téma
Szoboszlai Dominik állapota nemcsak Angliában és Magyarországon, hanem Észak-Írországban is téma
Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

Szoboszlai Dominik állapotáról előbb a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola tett aggasztó kijelentéseket, majd az MLSZ adott ki közleményt.

A Liverpool FC tegnapi mérkőzésén a 69. percben lecserélt Szoboszlai Dominik az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően a hétfői napon vizsgálatokon esik át. A fejleményekről természetesen a lehető leghamarabb tájékoztatni fogjuk a közvéleményt!

– tájékoztatta a szurkolókat a szövetség.

Szoboszlai Dominik címlapra került Észak-Írországban

Egyelőre sok a kérdőjel Szoboszlaival kapcsolatban, az északír Belfast News Letter mégis a sport rovatának címlapján foglalkozott a magyar válogatott csapatkapitányával – szúrta ki a Magyar Nemzet. A két csapat ugyanis napokon belül, egészen pontosan november 17-én Nemzetek Ligája-találkozót vív egymással.

Az északír lap a magyar válogatott legfontosabb játékosaként jellemezte Szoboszlai Dominikot, és kiemelte, hogy esetleges hiánya milyen jelentős veszteség lenne Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének.

A helyi sajtó szerint a Magyarország-Észak-Írország mérkőzés a csoportelsőség és az A-ligába jutás szempontjából is döntő lehet, miután a két csapat között jelenleg egy pont a különbség.

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése:

  • Georgia-Magyarország, november 14., 18.00
  • Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45
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