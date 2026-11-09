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Aggasztó hírek érkeztek a magyar válogatott csapatkapitányáról a hétvégi angol bajnoki után. Szoboszlai Dominik állapotáról hétfőn a Magyar Labdarúgó-szövetség adott ki közleményt, amelyből kiderült, hogy a Liverpool középpályására orvosi vizsgálatok várnak a rendkívül fontos Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt.

A Liverpool vasárnap 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t a Premier League-ben, ám a találkozó nem alakult felhőtlenül a magyar válogatott szempontjából. Szoboszlai Dominik ugyan gólpasszal járult hozzá az angol együttes sikeréhez, az első félidő hajrájában ápolásra szorult, majd a 69. percben Andoni Iraola lecserélte. A mérkőzést követően a Liverpool vezetőedzője aggasztó kijelentéseket tett a középpályás állapotáról, hétfőn pedig már az MLSZ is megszólalt az ügyben.

Továbbra is kérdéses, Szoboszlai Dominik bevethető lesz-e a magyar válogatottban
Továbbra is kérdéses, Szoboszlai Dominik bevethető lesz-e a magyar válogatottban
Fotó: NurPhoto/AFP

Hétfőn orvosi vizsgálatok várnak Szoboszlai Dominikra

A Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos X-oldalán tájékoztatta a szurkolókat a legfrissebb fejleményekről.

A Liverpool FC tegnapi mérkőzésén a 69. percben lecserélt Szoboszlai Dominik az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően a hétfői napon vizsgálatokon esik át. A fejleményekről természetesen a lehető leghamarabb tájékoztatni fogjuk a közvéleményt!

– áll az MLSZ közleményében.

Egyelőre tehát nem tudni, hogy a 26 éves futballista sérülése mennyire súlyos, és pályára léphet-e a válogatott novemberi mérkőzésein. A vizsgálatok eredménye döntő lehet Marco Rossi szövetségi kapitány számára, aki a Nemzetek Ligája hajrájában semmiképpen sem szeretné nélkülözni csapata egyik legfontosabb játékosát.

Iraola már vasárnap aggasztó híreket közölt

A Liverpool vezetőedzője a Crystal Palace elleni mérkőzés után elismerte, hogy Szoboszlai térde nincs százszázalékos állapotban. Iraola elmondása szerint a magyar középpályás kissé túlnyújtotta a térdét, ezért óvatosságra van szüksége.

„Tudom, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy csatlakozhasson a válogatotthoz, mert imád a nemzeti csapatban játszani. Ugyanakkor a mérkőzés végén még nem volt százszázalékos állapotban” – fogalmazott a baszk szakember, aki attól tart, hogy a válogatott szünetben újabb fontos játékosát veszítheti el.

A magyar válogatott szombaton Georgiában lép pályára, majd november 17-én Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. A két találkozó a Nemzetek Ligája A divíziójába történő feljutás szempontjából is kulcsfontosságú, így Szoboszlai esetleges hiánya jelentős érvágást jelentene Rossi együttesének.

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