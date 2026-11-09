A Liverpool vasárnap 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t a Premier League-ben, ám a találkozó nem alakult felhőtlenül a magyar válogatott szempontjából. Szoboszlai Dominik ugyan gólpasszal járult hozzá az angol együttes sikeréhez, az első félidő hajrájában ápolásra szorult, majd a 69. percben Andoni Iraola lecserélte. A mérkőzést követően a Liverpool vezetőedzője aggasztó kijelentéseket tett a középpályás állapotáról, hétfőn pedig már az MLSZ is megszólalt az ügyben.
Hétfőn orvosi vizsgálatok várnak Szoboszlai Dominikra
A Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos X-oldalán tájékoztatta a szurkolókat a legfrissebb fejleményekről.
A Liverpool FC tegnapi mérkőzésén a 69. percben lecserélt Szoboszlai Dominik az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően a hétfői napon vizsgálatokon esik át. A fejleményekről természetesen a lehető leghamarabb tájékoztatni fogjuk a közvéleményt!
– áll az MLSZ közleményében.
Egyelőre tehát nem tudni, hogy a 26 éves futballista sérülése mennyire súlyos, és pályára léphet-e a válogatott novemberi mérkőzésein. A vizsgálatok eredménye döntő lehet Marco Rossi szövetségi kapitány számára, aki a Nemzetek Ligája hajrájában semmiképpen sem szeretné nélkülözni csapata egyik legfontosabb játékosát.
Iraola már vasárnap aggasztó híreket közölt
A Liverpool vezetőedzője a Crystal Palace elleni mérkőzés után elismerte, hogy Szoboszlai térde nincs százszázalékos állapotban. Iraola elmondása szerint a magyar középpályás kissé túlnyújtotta a térdét, ezért óvatosságra van szüksége.
„Tudom, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy csatlakozhasson a válogatotthoz, mert imád a nemzeti csapatban játszani. Ugyanakkor a mérkőzés végén még nem volt százszázalékos állapotban” – fogalmazott a baszk szakember, aki attól tart, hogy a válogatott szünetben újabb fontos játékosát veszítheti el.
A magyar válogatott szombaton Georgiában lép pályára, majd november 17-én Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. A két találkozó a Nemzetek Ligája A divíziójába történő feljutás szempontjából is kulcsfontosságú, így Szoboszlai esetleges hiánya jelentős érvágást jelentene Rossi együttesének.