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A Liverpool klasszis középpályása nincs százszázalékos állapotban, mégis csatlakozott a magyar válogatott keretéhez. Az MLSZ szerint mindent el fognak követni azért, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphessen a sorsdöntő Nemzetek Ligája-meccseken, Liverpoolban azonban aggódva figyelik a játékos körüli eseményeket.

Szoboszlai Dominik a Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert Premier League-mérkőzésen sérült meg: a jobb térdével a találkozó első félidejének végén támadt gond, de még 24 percet játszott a második játékrészben, mielőtt Trey Nyoni váltotta. A klasszis középpályás ettől függetlenül csatlakozott a magyar válogatott edzőtáborához, és csak az utolsó pillanatban fog kiderülni, hogy pályára léphet-e a Georgia elleni, idegenbeli Nemzetek Ligája-találkozón.

Szoboszlai Dominik játékáról az utolsó pillanatokban dönthetnek
Szoboszlai Dominik játékáról az utolsó pillanatokban dönthetnek
Fotó: Joe Klamar / AFP

Szoboszlai Dominik miatt aggódnak Liverpoolban

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tájékoztatása szerint a 26 éves futballista térdrándulást szenvedett, az egészségügyi stáb pedig az elkövetkező napokban mindent megtesz annak érdekében, hogy Szoboszlai minél hamarabb Marco Rossi rendelkezésére állhasson.

Liverpoolban aggódva figyelik a csapat egyik legjobbja körüli eseményeket, hiszen Szoboszlai az októberi válogatott szünetet követően is megsérült, és klubjában öt mérkőzést ki kellett hagynia.

A This is Anfield portál arra hívta fel a figyelmet, hogy már a legkisebb probléma esetén is pihentetni kellene Szoboszlait. „A sorok között olvasva a magyar szövetség közleménye nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Szoboszlai ismét kikerül a keretből, a magyarok azonban minden lehetséges lépést meg akarnak tenni annak érdekében, hogy számíthassanak rá, ez pedig figyelmeztető jel lehet Andoni Iraola számára” – írta a liverpooli kötődésű oldal.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) reacts after picking up an injury during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 17, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik állapota aggodalomra ad okot Liverpoolban
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool baszk vezetőedzője már a Crystal Palace elleni mérkőzés után sem volt nyugodt, mivel egyáltalán nem szeretné, ha újabb játékosai sérülnének meg a válogatott szünetben. Iraola felidézte, hogy az előző alkalommal három fontos futballistát, Alexander Isakot, Cody Gakpót és Szoboszlait is elveszítették, és nagyon nem örülne annak, ha ehhez hasonló csapás újra bekövetkezne.

A magyar válogatott november 14-én Georgia ellen idegenben, november 17-én pedig Észak-Írország ellen hazai pályán játszik a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese jelenleg a második helyen áll az északírek mögött, kedvező eredmények esetén azonban lehet esélye arra, hogy visszajusson az A divízióba.

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