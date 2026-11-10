Szoboszlai Dominik a Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert Premier League-mérkőzésen sérült meg: a jobb térdével a találkozó első félidejének végén támadt gond, de még 24 percet játszott a második játékrészben, mielőtt Trey Nyoni váltotta. A klasszis középpályás ettől függetlenül csatlakozott a magyar válogatott edzőtáborához, és csak az utolsó pillanatban fog kiderülni, hogy pályára léphet-e a Georgia elleni, idegenbeli Nemzetek Ligája-találkozón.

Szoboszlai Dominik játékáról az utolsó pillanatokban dönthetnek

Fotó: Joe Klamar / AFP

Szoboszlai Dominik miatt aggódnak Liverpoolban

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tájékoztatása szerint a 26 éves futballista térdrándulást szenvedett, az egészségügyi stáb pedig az elkövetkező napokban mindent megtesz annak érdekében, hogy Szoboszlai minél hamarabb Marco Rossi rendelkezésére állhasson.

Liverpoolban aggódva figyelik a csapat egyik legjobbja körüli eseményeket, hiszen Szoboszlai az októberi válogatott szünetet követően is megsérült, és klubjában öt mérkőzést ki kellett hagynia.

A This is Anfield portál arra hívta fel a figyelmet, hogy már a legkisebb probléma esetén is pihentetni kellene Szoboszlait. „A sorok között olvasva a magyar szövetség közleménye nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Szoboszlai ismét kikerül a keretből, a magyarok azonban minden lehetséges lépést meg akarnak tenni annak érdekében, hogy számíthassanak rá, ez pedig figyelmeztető jel lehet Andoni Iraola számára” – írta a liverpooli kötődésű oldal.

Szoboszlai Dominik állapota aggodalomra ad okot Liverpoolban

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool baszk vezetőedzője már a Crystal Palace elleni mérkőzés után sem volt nyugodt, mivel egyáltalán nem szeretné, ha újabb játékosai sérülnének meg a válogatott szünetben. Iraola felidézte, hogy az előző alkalommal három fontos futballistát, Alexander Isakot, Cody Gakpót és Szoboszlait is elveszítették, és nagyon nem örülne annak, ha ehhez hasonló csapás újra bekövetkezne.

A magyar válogatott november 14-én Georgia ellen idegenben, november 17-én pedig Észak-Írország ellen hazai pályán játszik a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese jelenleg a második helyen áll az északírek mögött, kedvező eredmények esetén azonban lehet esélye arra, hogy visszajusson az A divízióba.