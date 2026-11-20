Azonnal megrohamozták a gyerekek Szoboszlai Dominikot, amikor a magyar válogatott labdarúgó megjelent a Liverpooli közeli Byrom FC egyik edzésén. A 26 éves labdarúgó a pacsik mellett több aláírást is kiosztott, miután érdeklődve nézte végig a jövő nagy reménységeinek tréningjét. Sőt, a közös fotók sem maradhattak el.

Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen, Kopaszi gát

Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik meglepetést okozott a Byrom FC gyerekeinek

Szoboszlai Dominik nagy örömöt okozott a Liverpool környéki Byrom FC fiatal játékosainak. Az angol klub több korosztályban – U5-től egészen U14-ig – foglalkozik tehetséggondozással, a gyerekeknek pedig az egyik edzésen hatalmas meglepetésben volt részük. Számukra teljesen váratlanul megjelent náluk a 26 éves magyar középpályás.

Dom meglepte a csapatot a mai tréningen, és valóra váltotta a gyerekek álmát. Mindenki azt kérdezte tőle, melyik volt a legjobb szabadrúgásgól, amit valaha lőtt

– olvasható a Byrom FC Instagram-oldalán, ahová több felvétel is felkerült Szoboszlai Dominik látogatásáról. Az egyiken az látszik, ahogy megrohamozzák őt a gyerekek egy-egy pacsi reményében, majd közös fotókat készítenek vele, de olyan videó is készült, amelyen a 26 éves magyar válogatott labdarúgó érdeklődve nézi a fiatalok edzését, és a csapatot irányító szakemberekkel beszélget.

Köszönjük a meglepetést, Dom

– üzente a klub a Liverpool magyar középpályásának, aki láthatóan nagyon jól érezte magát a fiatal tehetségek között.