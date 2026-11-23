Emlékezetes estét zárt vasárnap a Liverpool az Anfielden, ahol a Manchester United ellen már a 13. percben kétgólos előnyben volt, végül pedig 4–0-s győzelmet aratott. A találkozó egyik főszereplője Szoboszlai Dominik volt, aki a 10. percben egy szabadrúgásból szerzett góllal törte meg a vendégek ellenállását. A magyar középpályás ráadásul történelmet is írt: ez volt pályafutása 17. Premier League-találata, amivel beállította Gera Zoltán magyar rekordját.

Szoboszlai Dominik óriási gólt szerzett

Fotó: Paul Ellis / AFP

A Liverpool–Manchester United rangadó alakulását jelentősen befolyásolta Leny Yoro nyolcadik percben történt kiállítása: a vendégek védője a tizenhatos előtt állította meg a kapura törő Alexander Isakot, a megítélt szabadrúgást pedig Szoboszlai váltotta gólra. Florian Wirtz három perccel később megduplázta az előnyt, majd Rio Ngumoha és Víctor Munoz találatával alakult ki a kiütéses végeredmény. A találkozó után a magyar válogatott csapatkapitánya az USA Sports kamerái előtt értékelt, és bár elégedett volt az eredménnyel, hangsúlyozta, hogy a Liverpool teljesítményében továbbra is maradt javítanivaló.

"You always can start better if you don't win all the games. The season is very long and every team can make mistakes. Every time it's a challenge, it shows the quality of teams in the Premier League." With nearly a third of the Premier League season behind us, are Liverpool beginning to find their best form? — USA Sports (@usasports) November 22, 2026

Szoboszlai Dominik szerint a Liverpool sokkal többre képes

„Megvan bennünk a minőség, a kispadunk és a keretünk is alkalmas mindenre. Minden lehetséges” – jelentette ki Szoboszlai, aki szerint a Manchester United elleni győzelem ellenére az eddigi szereplésükben bőven akadtak hiányosságok.

„Az Arsenal ellen úgy éreztem, valami hiányzott a játékunkból. A Manchester City ellen a kiállítás természetesen nagyban befolyásolta a meccset, de előtte még pariban voltunk velük. Az első három mérkőzésünkön két döntetlent játszottunk, a Forest és a Fulham ellen is hazai pályán. Ezek azok a találkozók, amelyeknél az ember úgy érzi, hogy jobban is teljesíthettünk volna.”

A magyar futballista hangsúlyozta, hogy a Premier League-ben különösen nehéz kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, hiszen a bajnokságban minden ellenfél komoly kihívást jelenthet.

„Mindig lehet jobban kezdeni, ha nem nyerünk meg minden mérkőzést. Az idény nagyon hosszú, minden gárda hibázhat. Minden egyes alkalommal újabb kihívással szembesülünk, ez pedig megmutatja, milyen minőséget képviselnek a Premier League csapatai” – fogalmazott a Liverpool középpályása.