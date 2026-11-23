Emlékezetes estét zárt vasárnap a Liverpool az Anfielden, ahol a Manchester United ellen már a 13. percben kétgólos előnyben volt, végül pedig 4–0-s győzelmet aratott. A találkozó egyik főszereplője Szoboszlai Dominik volt, aki a 10. percben egy szabadrúgásból szerzett góllal törte meg a vendégek ellenállását. A magyar középpályás ráadásul történelmet is írt: ez volt pályafutása 17. Premier League-találata, amivel beállította Gera Zoltán magyar rekordját.
A Liverpool–Manchester United rangadó alakulását jelentősen befolyásolta Leny Yoro nyolcadik percben történt kiállítása: a vendégek védője a tizenhatos előtt állította meg a kapura törő Alexander Isakot, a megítélt szabadrúgást pedig Szoboszlai váltotta gólra. Florian Wirtz három perccel később megduplázta az előnyt, majd Rio Ngumoha és Víctor Munoz találatával alakult ki a kiütéses végeredmény. A találkozó után a magyar válogatott csapatkapitánya az USA Sports kamerái előtt értékelt, és bár elégedett volt az eredménnyel, hangsúlyozta, hogy a Liverpool teljesítményében továbbra is maradt javítanivaló.
Szoboszlai Dominik szerint a Liverpool sokkal többre képes
„Megvan bennünk a minőség, a kispadunk és a keretünk is alkalmas mindenre. Minden lehetséges” – jelentette ki Szoboszlai, aki szerint a Manchester United elleni győzelem ellenére az eddigi szereplésükben bőven akadtak hiányosságok.
„Az Arsenal ellen úgy éreztem, valami hiányzott a játékunkból. A Manchester City ellen a kiállítás természetesen nagyban befolyásolta a meccset, de előtte még pariban voltunk velük. Az első három mérkőzésünkön két döntetlent játszottunk, a Forest és a Fulham ellen is hazai pályán. Ezek azok a találkozók, amelyeknél az ember úgy érzi, hogy jobban is teljesíthettünk volna.”
A magyar futballista hangsúlyozta, hogy a Premier League-ben különösen nehéz kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, hiszen a bajnokságban minden ellenfél komoly kihívást jelenthet.
„Mindig lehet jobban kezdeni, ha nem nyerünk meg minden mérkőzést. Az idény nagyon hosszú, minden gárda hibázhat. Minden egyes alkalommal újabb kihívással szembesülünk, ez pedig megmutatja, milyen minőséget képviselnek a Premier League csapatai” – fogalmazott a Liverpool középpályása.
Szoboszlai elárulta, mit gondol a Manchester United elleni góljáról
A magyar válogatott csapatkapitánya a saját teljesítményére is kitért. A Manchester United elleni szabadrúgásgólja különösen fontos pillanatban érkezett, ráadásul Gera Zoltán rekordját is beállította vele, Szoboszlai mégsem tartja pályafutása legemlékezetesebb találatának.
Nem ez volt a legnagyobb gólom, de fontos találat volt. A válogatott szünet után, hazai pályán, a Manchester United ellen mindig különleges érzés játszani.
A Liverpool győzelmét ugyanakkor jelentősen befolyásolta a találkozó elején történt kiállítás. A nyolcadik percben Yoro a tizenhatos előtt akadályozta meg a kapura törő Alexander Isakot, a játékvezető pedig azonnal felmutatta a piros lapot. Az eset komoly vitát váltott ki, több angol szakértő is túl szigorúnak tartotta az ítéletet.
Szoboszlai azonban nem akart egyértelműen állást foglalni, mivel elmondása szerint még nem vizsgálta meg alaposan a jelenetet.
„Még nem néztem vissza az esetet, úgyhogy egyelőre nem tudok véleményt mondani róla. Azt viszont megtanultuk, hogy ilyen helyzetben el kell esni. Alex (Isak) így is tett, és piros lap lett belőle” – fogalmazott, majd egy korábbi, Arsenal elleni szituációt is felidézett.
„Ha az Arsenal ellen is elesett volna egy hasonló szituációban, ott is piros lapot és tizenegyest ítéltek volna. A játékvezetők mindig azt mondják, hogy ha nem esel el, az azt jelenti, hogy nem is rántottak vissza.”
A magyar középpályás hozzátette, hogy a konkrét szabálytalanságot nem látta pontosan, ezért nem tudja megítélni, Yoro megrúgta vagy visszahúzta-e Isakot. Úgy véli ugyanakkor, hogy a támadót vélhetően akadályozták a továbbhaladásban, ami ilyen helyzetben piros lapot eredményezhet.
A Liverpool új edzőjéről és az előző idény csalódásairól is beszélt
Szoboszlai a Manchester United elleni siker után arra is kitért, hogyan változott a Liverpool játéka Andoni Iraola érkezése óta, valamint milyen elvárásokkal vágtak neki az új idénynek.
„A keret alapvetően nem változott meg az új edző érkezésével, de az elképzelései valamelyest eltérnek az előző idényben megszokottaktól. Nyilván nem szeretnénk, hogy megismétlődjön, ami az előző évadban történt, mert őszintén szólva az nem a Liverpoolhoz méltó teljesítmény volt.”
A magyar válogatott csapatkapitánya szerint a játékosok pontosan tisztában vannak azzal, hogy egy olyan klubnál, mint a Liverpool, folyamatosan a legmagasabb célokért kell küzdeniük.
„Ebben az idényben választ kell adnunk a történtekre. Napról napra, mérkőzésről mérkőzésre dolgozunk ezen” – jelentette ki.