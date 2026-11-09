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A Liverpool vezetőedzője nem szolgált túl jó hírekkel a csapat magyar sztárjáról. Andoni Iraola elismerte, hogy Szoboszlai Dominik térde nincs százszázalékos állapotban. A baszk szakember attól tart, hogy kulcsemberének sérülése súlyosbodhat a novemberi válogatott szünetben.

A Crystal Palace-Liverpool mérkőzésen Szoboszlai Dominik kezdett, de az első félidő végén lennmaradt a földön, majd folytatni tudta, ám a második játékrészben Andoni Iraola vezetőedző lecserélte.

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a Crystal Palace-Liverpool meccsen
Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a Crystal Palace-Liverpool meccsen
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP
  • Premier League, 10. forduló:
  • Crystal Palace-Liverpool 1-3

A Liverpool edzője aggasztó híreket közölt Szoboszlai Dominikról 

„A legutolsó dolog, amire most szükségünk van, hogy elveszítsünk játékosokat a válogatott szünetben” - beszélt Szoboszlairól a vasárnapi Premier League-meccset követő sajtótájékoztatón a spanyol tréner, aki felhívta rá a figyelmet, hogy az előző szünetben három fontos játékosát is elvesztette egy időre sérülés miatt.

„Most imádkozom, hogy ne így legyen. Szoboszlai térde nincs százszázalékos állapotban, ezért óvatosnak kell lennie. Meg kell vizsgálnuk őt az orvosoknak” 

szögezte le Iraola, miszerint nem biztos, hogy Marco Rossi számíthat majd a válogatott legjobbjára a novemberi Nemzetek Ligája-meccseken.

A Liverpool vezetőedzője így folytatta:

Meg kell értenem a válogatottak iránti elkötelezettséget is, és 

biztos vagyok benne, hogy Dom, ha jól van, szeretne elutazni. De abban már nem vagyok biztos, hogy rendben lesz-e. 

Tudom, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy csatlakozhasson a válogatotthoz, mert imád a nemzeti csapatban játszani. Ugyanakkor a mérkőzés végén még nem volt százszázalékos állapotban.”

A Liverpool 3-1-re győzött a Crystal Palace otthonában, ahol Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót, Szoboszlait – aki gólpasszal járult hozzá a sikerhez – a 69. percben cserélték le.

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