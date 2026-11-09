A Crystal Palace-Liverpool mérkőzésen Szoboszlai Dominik kezdett, de az első félidő végén lennmaradt a földön, majd folytatni tudta, ám a második játékrészben Andoni Iraola vezetőedző lecserélte.

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a Crystal Palace-Liverpool meccsen

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Premier League, 10. forduló:

Crystal Palace-Liverpool 1-3

A Liverpool edzője aggasztó híreket közölt Szoboszlai Dominikról

„A legutolsó dolog, amire most szükségünk van, hogy elveszítsünk játékosokat a válogatott szünetben” - beszélt Szoboszlairól a vasárnapi Premier League-meccset követő sajtótájékoztatón a spanyol tréner, aki felhívta rá a figyelmet, hogy az előző szünetben három fontos játékosát is elvesztette egy időre sérülés miatt.

​„Most imádkozom, hogy ne így legyen. Szoboszlai térde nincs százszázalékos állapotban, ezért óvatosnak kell lennie. Meg kell vizsgálnuk őt az orvosoknak”

– szögezte le Iraola, miszerint nem biztos, hogy Marco Rossi számíthat majd a válogatott legjobbjára a novemberi Nemzetek Ligája-meccseken.

"The last thing we need now is to lose a player in the international games. Last time in the international break, we lost three players." 😬 Iraola says that Szoboszlai is not 100% going into the international window 😲 📽️ @HaytersTV https://t.co/rk9U6rKR2d — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 8, 2026

A Liverpool vezetőedzője így folytatta:

„Meg kell értenem a válogatottak iránti elkötelezettséget is, és

biztos vagyok benne, hogy Dom, ha jól van, szeretne elutazni. De abban már nem vagyok biztos, hogy rendben lesz-e.

Tudom, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy csatlakozhasson a válogatotthoz, mert imád a nemzeti csapatban játszani. Ugyanakkor a mérkőzés végén még nem volt százszázalékos állapotban.”

A Liverpool 3-1-re győzött a Crystal Palace otthonában, ahol Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót, Szoboszlait – aki gólpasszal járult hozzá a sikerhez – a 69. percben cserélték le.

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