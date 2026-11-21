Az elmúlt napokban komoly visszhangot váltott ki Szoboszlai Dominik szerepeltetése a magyar labdarúgó-válogatottban. A Liverpool középpályása térdproblémák ellenére végigjátszotta a Grúzia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseket, ami Angliában is kérdéseket vetett fel. Marco Rossi szövetségi kapitány a Tippmix Teljes Terjedelem podcastjében határozottan megvédte döntését, most pedig a futballista menedzsere, Esterházy Mátyás is megszólalt.
Szoboszlai Dominik menedzsere tisztázta a sérülése körüli kérdéseket
A játékosügynök az InfoRádiónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a válogatott csapatkapitánya pontosan ismeri saját testének határait, és felelősségteljes döntést hozott, amikor vállalta a két mérkőzést.
„Itt ketté kell választani azt, hogy valaki sérült, vagy azt, hogy fájdalma van” – jelentette ki Esterházy, aki szerint az élsportban a fájdalom önmagában nem jelenti azt, hogy egy futballista alkalmatlan a játékra.
A menedzser kiemelte, hogy Szoboszlai mindkét válogatott találkozón magas színvonalon futballozott, és összesen 180 percet töltött a pályán. Úgy véli, ez is alátámasztja, hogy a középpályás megfelelő állapotban volt.
A vasárnapi Liverpool–Manchester United rangadóval kapcsolatban szintén bizakodóan nyilatkozott.
„Én nem láttam őt sérültnek” – fogalmazott Esterházy, aki szerint Szoboszlai jó eséllyel bevethető lesz, amennyiben Andoni Iraola vezetőedző is számít rá. A játékosügynök azt is elárulta, hogy a Liverpool és a magyar válogatott közötti egészségügyi egyeztetésekben személyesen nem vesz részt, ezt közvetlenül a két fél intézi.
A magyar középpályás csütörtökön már együtt edzett liverpooli csapattársaival, Iraola pedig pénteki sajtótájékoztatóján szintén kedvező hírekkel szolgált az állapotáról. A Liverpool vasárnap 17.30-tól fogadja ősi riválisát az Anfielden.
Tóth Alexről és Szoboszlai jövőjéről is beszélt Esterházy Mátyás
Az interjú során a menedzser Szoboszlai pályafutásáról is szót ejtett. Úgy véli, a magyar válogatott csapatkapitánya már most a világ legszűkebb futballelitjéhez tartozik, ezért nem feltétlenül lenne szüksége újabb klubváltásra ahhoz, hogy előrelépésről lehessen beszélni. Esterházy elégedett lenne, ha a játékos még hosszú évekig a Liverpoolban maradna.
Szóba került Tóth Alex helyzete is, akinek képviseletét néhány hónappal ezelőtt vette át az ügynöksége. A Bournemouth magyar középpályása sérülés miatt műtéten esett át, menedzsere szerint pedig a legfontosabb, hogy megfelelő rehabilitáció után, teljesen egészségesen térjen vissza a pályára.
Esterházy elmondta, hogy Tóth a sérülése előtt rendkívül keményen dolgozott, klubjától pedig kifejezetten jó visszajelzéseket kapott. Meggyőződése, hogy a fiatal futballista a kényszerpihenő után még erősebben térhet vissza.