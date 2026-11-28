Újabb rangadó vár a Liverpoolra, amely vasárnap az Everton otthonában lép pályára az angol labdarúgó-bajnokságban. A városi derbi előtt az egyik legismertebb liverpooli szurkolói portál, a This Is Anfield két lehetséges kezdőcsapatot is összeállított, az egyikben pedig meglepetésre nem szerepel Szoboszlai Dominik. Az angolok szerint Andoni Iraola akár a mindössze 19 éves Trey Nyoninak is lehetőséget adhat a magyar válogatott csapatkapitánya helyett.

Kispadra kerülhet Szoboszlai Dominik az Everton ellen Fotó: Amanda Mcmaster

Everton–Liverpool

vasárnap, 13:00, Tv: Spíler 1

Kispadra kerülhet Szoboszlai Dominik az Everton ellen

Meglehetősen váratlan lenne, ha Andoni Iraola éppen a városi rangadón hagyná ki a kezdőcsapatból Szoboszlai Dominikot, aki az elmúlt időszakban is a Liverpool egyik legmegbízhatóbb játékosa volt. A magyar középpályás a Manchester United ellen 4–0-ra megnyert bajnokin és a Club Brugge elleni 3–0-s Bajnokok Ligája-mérkőzésen is végig a pályán volt, előbbi találkozón ráadásul gyönyörű szabadrúgásgóllal vette ki a részét a sikerből.

A This Is Anfield szerint azonban éppen Szoboszlai nagy terhelése miatt merülhet fel a pihentetése. A magyar válogatott csapatkapitánya már a novemberi válogatott szünetben is sérüléssel küszködött, ennek ellenére a klubjához visszatérve mindkét mérkőzésen kezdőként számított rá a spanyol vezetőedző.

Az angol portál is elismerte, hogy Szoboszlai jól teljesített az elmúlt két találkozón, ugyanakkor úgy véli, a liverpooli szurkolóknak sem lenne kifogásuk az ellen, ha ezúttal Trey Nyoni kapna lehetőséget. A fiatal középpályás a lap szerint már bizonyította ebben az idényben, hogy érdemes számolni vele. A magyar futballista esetleges pihentetése mellett szólhat a Liverpool sűrű versenynaptára is, ugyanis az Everton elleni összecsapást követően szerdán már a Sunderland ellen lépnek pályára a Vörösök, majd a következő hétvégén a Chelsea otthonába látogatnak.

Aggodalomra ugyanakkor egyelőre nincs okuk a magyar szurkolóknak, ugyanis a This Is Anfield által valószínűbbnek tartott kezdőcsapatban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott. Utóbbi ráadásul mindkét összeállításban szerepel, így az angol portál szerint a magyar válogatott balhátvédje biztosabbnak tűnő kezdő lehet a városi rangadón.

Azt is érdemes hozzátenni, hogy a portál szombati mérkőzés-előzetesében már mindkét magyar futballistát a kezdőcsapatba várja, így nagy meglepetés lenne, ha Iraola végül Szoboszlai nélkül küldené pályára együttesét.