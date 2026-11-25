Különleges mérföldkőhöz érkezett Szoboszlai Dominik liverpooli pályafutása a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. A Manchester United elleni vasárnapi, 4–0-s győzelemből szabadrúgásgóllal részt vállaló magyar válogatott középpályás az FC Bruges otthonában először vezethette ki tétmérkőzésen csapatkapitányként a pályára az angol sztárcsapatot. Andoni Iraola három helyen változtatott a hétvégi kezdőcsapatán, az állandó csapatkapitányt, Virgil van Dijkot ezúttal pihentette, míg Szoboszlai mellett Kerkez Milos is az első perctől bizonyíthatott.

Szoboszlai Dominik volt a Liverpool csapatkapitánya

Fotó: AFP

Az, hogy először lehetek a csapat kapitánya, újabb történelmi pillanat. Nagyon büszke vagyok, és alig várom, hogy pályára léphessek

– nyilatkozta a mérkőzés előtt a TNT Sportsnak Szoboszlai, aki a Liverpool nyári felkészülési mérkőzésein már viselhette a kapitányi karszalagot.

A Liverpool egyébként remek formában lévő ellenfélhez látogatott, a belga együttes ugyanis tizenegy mérkőzés óta veretlenül várta az összecsapást, ráadásul az angolokhoz hasonlóan kilenc pontot szerzett a BL első négy fordulójában.

Szoboszlai Dominik gólpassza után szerzett vezetést a Liverpool

Már az ötödik percben magyar játékos előtt adódott gólszerzési lehetőség, Kerkez azonban ígéretes helyzetből a kapu mellé lőtt. A magyar balhátvéd nem sokkal később a saját kapuja előtt jeleskedett, Carlos Forbs elől mentett.

A 13. percben aztán Szoboszlai is megvillant: Yann Sommer elrontott passza után Bradley Barcola szerzett labdát, majd a magyar középpályáshoz játszott, aki balról tökéletesen készített elő Alexander Isaknak. A svéd támadó közelről a kapuba lőtt, megszerezve a vezetést a Liverpoolnak (0–1).

A gól után a belgáknak is akadtak lehetőségeik, Szoboszlai pedig a védekezésből is kivette a részét. Előbb Nicolo Tresoldi, majd a 37. percben Joaquin Seys lövését blokkolta, utóbbi alkalommal önfeláldozó vetődéssel akadályozta meg, hogy a hazai játékos közelről kapura tüzeljen.

Iraolának még a szünet előtt kényszerű cserét kellett végrehajtania, a megsérült Víctor Munoz helyére Rio Ngumoha érkezett a 42. percben. A hazaiak a hosszabbításban is közel jártak az egyenlítéshez, Brandon Mechele azonban nagy helyzetben a kapu mellé lőtt, így egygólos liverpooli előnnyel vonultak pihenőre a csapatok.