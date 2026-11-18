A Fejér Megyei Közgyűlés „a nemzetközi és magyar labdarúgásban elért kimagasló sporteredményeiért, példamutató kitartásáért és elhivatottságáért, valamint Székesfehérvár, Fejér megye és Magyarország hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként” adományozta Szoboszlai Dominiknak a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet.

Szoboszlai Dominik mára gyerekek tízezreinek lett a példaképe

Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

A magyar válogatott csapatkapitánya a megyenapon nem vette át az elismerést, a díjátadóra egy későbbi időpontban kerül sor.

Szoboszlai Dominik Székesfehérvárról jutott el Liverpoolig

A méltatás szerint Szoboszlai Dominik „a modern futball valamennyi erényét magában hordozza: a kivételes technikai tudást, a kreativitást, a dinamizmust, a vezetői képességet és a rendíthetetlen győzni akarást”. Mindez hosszú évek következetes munkájának eredménye. A labdarúgó története elválaszthatatlan Székesfehérvártól és Fejér megyétől, hiszen „nem csupán itt született, és itt kapta meg azokat az alapokat, amelyekre későbbi világszínvonalú pályafutását felépíthette”, hanem eddigi karrierjével azt is bizonyítja, hogy „a székesfehérvári gyökerekből, Fejér megye értékeiből táplálkozva a világ legnagyobb stadionjaiig vezethet az út”.

Szoboszlai Dominik a Főnix Gold utánpótláscsapatában kezdte labdarúgó-pályafutását, ahol édesapja, Szoboszlai Zsolt is fontos szerepet játszott a fejlődésében. Rövid ideig az MTK Budapest akadémiáján is futballozott, majd 2017-ben, mindössze 16 évesen Ausztriába igazolt.

Első profi klubja a Red Bull Salzburg fiókcsapata, az FC Liefering volt, ahol hamar felhívta magára a figyelmet. 2018-ban felkerült a Red Bull Salzburg első csapatához, amelynek meghatározó játékosává vált. A klubbal három osztrák bajnoki címet és két Osztrák Kupa-győzelmet ünnepelhetett.

2021 januárjában a német RB Leipzighez szerződött. A Bundesligában tovább fejlődött, és 2022-ben, majd 2023-ban is megnyerte csapatával a Német Kupát.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya

Fotó: Mediaworks

Pályafutásának következő nagy állomása 2023 nyarán következett, amikor a Premier League-ben szereplő Liverpool kifizette érte a német klubnak a 70 millió eurós kivásárlási árat. Szoboszlai már az érkezése után a csapat meghatározó játékosává vált. Első liverpooli idényében Ligakupát nyert, a 2024/2025-ös szezonban pedig kulcsszerepet játszott abban, hogy a Liverpool megnyerje a Premier League-et, ezzel ő lett az angol bajnokság történetének első magyar bajnoka.